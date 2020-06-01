В Киев официально пришло лето, — метеорологи

Метеорологическое лето в Киеве началось 5 июня с опозданием в три недели. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Метеорологическая весна началась 10 февраля и продлилась 116 дней. Метеорологическое лето в этом году пришло в столицу 5 июня. Позже лето начиналось только в 1990 и 2001 годах (с 7 июня).

Среднесуточная температура воздуха в Киеве 5 июня составляла 16,5 градусов тепла и дальше будет расти.

Напомним, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида прогнозировал, что настоящее лето начнется как раз с 5 июня, после чего с каждым днем температура воздуха будет повышаться. В целом, он ожидает жаркое лето с большим количеством дней с высокой температурой, которые периодически будут сменяться сильными ливнями.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра на июнь, что средняя месячная температура будет колебаться в пределах 18-22 градусов тепла (в горах — 14-15 градусов тепла), что на 1-1,5 градусов выше нормы.

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