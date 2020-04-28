Ученые американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы прогнозируют, что 2020 год станет самым жарким в истории наблюдений с вероятностью 75% и войдет в пятерку лет с самой высокой температурой с вероятностью 99,9%.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида считает, что 2020 год с высокой вероятностью станет самым жарким в истории Украине, и погода принесет нам новые рекорды. Об этом он рассказал корреспонденту Фокуса.

"Вероятность этого 99 процентов, потому что последние 15 лет являются лидерами по среднему температурному режиму. До этого 150 лет изменений не наблюдалось, а последние 15 стали лидерами. Это благодаря повышенному температурному режиму", – говорит Николай Кульбида.

Он не стал прогнозировать количество возможных осадков летом – нет возможностей.

"Во-первых в Украине таких прогнозов глобальных не составляют. Об этом можно говорить только опираясь на анализы и тенденции прошлых лет. Поэтому, когда речь идет про осадки нам тяжело комментировать все эти вещи", – говорит Николай Кульбида.

Он напоминает, что глобальное потепление проходит в каждой стране по-разному. И для того, чтобы последствий для украинского урожая было как можно меньше необходимо принять соответствующий закон.

"Во всех странах глобальное потепление проходит по-разному. Показатели на территории Украины на полградуса опережают показатели в среднем по миру. И можно сказать, что "благодаря" климатическим изменениям для Украины есть большой риск. И он связан с уменьшением эффективности осадков за счет того, что большая их часть испаряется из-за большой температуры. Понятно, что при таких обстоятельствах будет много проблем в степных регионах. Также будут определенные проблемы в сельскохозяйственных областях. Для того, чтобы минимизировать последствия нужно принять новый закон и новый план реагирования на изменения климата", –- рассказывает Николай Кульбида.

В то же время народный синоптик Владимир Деркач дал свой прогноз погоды на лето. Он считает, что самым жарким месяцем будет июль, в июне стоит ждать различных стихий, а август будет засушливым, пишут Факты.

По его прогнозам, начало лета принесет приятное тепло, в некоторые дни будет даже жарко. Но с середины первой декады месяца температура немного снизится, возможны кратковременные дожди.

"Вторая декада пройдет под знаком осадков разной интенсивности. Сначала – снижение температуры, далее – усиление осадков со шквалами, градом. К концу второй десятидневки осадки уменьшатся, а температура постепенно начнет повышаться. В третьей декаде: потеплеет, дожди практически прекратятся. Дальше будет тепло, но не жарко", – рассказал Деркач.

Первые десять дней июля, по словам синоптика, порадует настоящим летним теплом, временами будет очень жарко, почти без осадков. Во второй и в начале третей декады июля он прогнозирует дожди с незначительным снижением температуры, после чего вернется теплая погода.

Август начнется с умеренного тепла, но вероятны кратковременные дожди. "Приблизительно с середины первой декады температура начнет расти, тепло продлится до середины третьей декады. Затем будет холодать по ночам. В середине месяца возможны небольшие дожди, но в целом в августе осадков будет мало", – утвержает Деркач.

Отметим, что по данным американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA), первые три месяца 2020 года уже стали одними из самых жарких в истории наблюдений — они заняли второе место после рекордных температур первых трех месяцев 2016 года. Ученые NOAA прогнозируют, что 2020 год станет самым жарким в истории наблюдений с вероятностью 75% и войдет в пятерку лет с самой высокой температурой с вероятностью 99,9%.

В российском Гидрометцентре также считают, что 2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории.

"Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим... то, что будет высокая температура, – это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет. В таком вероятностном смысле я это поддерживаю", – сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

За последние 100 лет среднегодовая температура в Украине выросла на 2 градуса Цельсия, и темпы ее повышения растут. Так, в период с 1985 по 2014 год они оказались в 25 раз выше, чем с 1961 по 1990. В целом изменения среднегодовой температуры воздуха в Украине почти вдвое превышают показатели по миру и Северному полушарию.

Особенно остро глобальное потепление ощущается в городах в летние месяцы, когда бетонные поверхности темного цвета только усугубляют жару Аномально высокие температуры создают риски для здоровья людей и побуждают их устанавливать кондиционеры, которые потребляют дополнительную энергию.

Очевидным следствием более теплого лета является засуха, которую усугубляет неравномерность в выпадении осадков. Это приводит к высыханию клумб и деревьев в городах, что также усиливает жару. Ведь деревья способны поглощать тепло: на затененной улице температура на 1-2°C ниже, чем на открытой.

Фокус разбирался, что нужно знать о глобальном потеплении в Украине и какой нас ждет климат 80 лет спустя. Не так давно исследователи Швейцарской высшей технической школы Цюриха опубликовали работу, посвященную переменам климата, которые переживут крупные города мира к середине текущего века. Они отмечают, что большинство городов подвержены невольному "переезду" в более теплые субтропические края. Предполагается, что уже через 30 лет они окажутся в таких климатических условиях, как если бы их перенесли примерно на 1000 км к югу.

Это больше того расстояния, что отделяет Киев от границы субтропического пояса. И именно туда, по данным швейцарцев, переберется украинская столица. Климат здесь станет таким же, как сейчас в австралийском городе Канберра. Среднегодовая температура увеличится на 2,9°C. Средняя температура самого теплого месяца достигнет отметки в 29°C, а самого холодного – -4,9°C.

К невольному "переезду" могут готовиться и другие украинские города. Например, Харьков с точки зрения климата станет напоминать современный Бухарест, а в Днепре условия будут такие же, как в сегодня в Тбилиси.

Это один из возможных вариантов развития событий, но существуют и другие. Например, несколько лет назад исследователи из Украинского гидрометеорологического института разработали собственные прогнозы климатических изменений в стране до конца века.

Самый оптимистичный из них предполагает, что со второй половины века население планеты начнет сокращаться; мир будет активно переходить на ресурсосберегающие технологии, а уровень вредных выбросов будет сниженным. Но даже в таком случае в конце столетия среднегодовая температура в Украине будет на 2°C больше, чем в его начале.

Самый пессимистичный сценарий гласит, что вплоть до 2100-го на Земле будет наблюдаться постоянный и быстрый прирост населения, а выбросы парниковых газов будут высокими. В подобной ситуации изменение климата в Украине будет еще более существенным – температура возрастет на 3,8 градуса Цельсия.

Основной вклад в увеличение этого показателя сделают более теплые зимы. Весенне-летние периоды тоже будут становиться теплее, но повышение температур будет не таким стремительным. При этом в разных частях страны перемены будут происходить по-разному.