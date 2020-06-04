На границе с Крымом заметили огромное торнадо

В Херсонской области сняли на камеру настоящий торнадо в Украине.

Об этом сообщает местное издание "Типичный Херсон".

Снимки опубликовал местный житель Владислав Левицкий. Геолокация отмечена в поселке Максима Горького Каланчацкого района в Херсонской области.

Напомним, вмериканские ученые нашли подтверждение климатическим моделям, утверждавшим, что глобальное потепление вызывает увеличение числа ураганов и делает их более разрушительными. Оказалось, что их сила увеличивается, в среднем, на 8% каждые 10 лет с конца 1970-х. При этом количество ураганов с каждым годом растет..

Фокус разбирался, что нужно знать о глобальном потеплении в Украине и какой нас ждет климат 80 лет спустя. Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха опубликовали работу, посвященную переменам климата, которые переживут крупные города мира к середине текущего века. Они отмечают, что большинство городов подвержены невольному "переезду" в более теплые субтропические края. Предполагается, что уже через 30 лет они окажутся в таких климатических условиях, как если бы их перенесли примерно на 1000 км к югу.

По словам главы Украинской климатической сети Ильи Еременко, Украина уже переступила порог в полтора градуса и уже ощущает влияние глобального потепления. "По прогнозам IPCC, мы не относимся к странам, которые столкнутся с наиболее тяжелыми последствиями, но некоторые из них мы ощущаем уже сейчас: дикие ветра, смерчи, град размером с яйцо, массовое усыхание лесов в Полесье и Карпатах, затяжные торфяные пожары, измельчание рек и понижение грунтовых вод", – говорит он.

Как ранее сообщал Фокус: