С 1979 года сила ураганов на Земле выросла на 36%, — ученые

Американские ученые нашли подтверждение климатическим моделям, утверждавшим, что глобальное потепление вызывает увеличение числа ураганов и делает их более разрушительными. Оказалось, что их сила увеличивается, в среднем, на 8% каждые 10 лет. При этом количество ураганов с каждым годом растет. Об этом пишет Popular Science.

По данным исследователей, сезон ураганов в текущем году уже наступил. Первый тропический шторм 2020 года "Артур" сформировался у побережья Северной Каролины и ушел в обратно в море. Несмотря на то, что официальные лица не сообщали о каких-либо серьезных последствиях шторма, он может стать началом напряженного года в плане тропических штормов.

Исследователи атмосферы Земли прогнозируют, что этот год "превысит норму" для ураганов. Метеорологические компании сообщают, что в 2020 году будет 18 названных штормов (достаточно крупных, чтобы получить собственное имя, – ред.), 9 ураганов и 4 сильных урагана. Нормальный же уровень, основанный на средних показателях за 30 лет, предполагает 13 названных штормов, 7 ураганов и 3 сильных урагана.

Новое исследование, опубликованное в научном журнале Труды Национальной академии наук США, подтверждает, что количество сильных ураганов увеличивается с конца 1970-х годов. Сильные ураганы относится к третьей категории со скоростью ветра 178 км/ч и выше, они срывают крыши с домов, выкорчевывают деревья и оставляют людей без электричества.

Климатологи заподозрили, что в сложившейся ситуации играет роль так называемый наддувочный эффект. В последние десятилетия температура на поверхности океана поднялась. Такое изменение могло привести к усилению штормов из-за того, что более теплая вода дает больше энергии для вихревых ветров.

"У нас есть своего рода ограничение скорости, установленное окружающей средой", – говорит ведущий автор исследования и ученый-климатолог из Национального управления океанических и атмосферных исследований США Джеймс Коссин.

Отмечается, что когда повышается температура воды, то повышается и ограничение скорости.

"По мере того, как мы разогреваем планету, реакция океана создает больший потенциал (ограничение скорости, – ред.), и тогда штормам понадобится всего лишь время, чтобы реализовать этот потенциал", – говорит ученый.

Но до сих пор было трудно увидеть эту тенденцию на данных об ураганах. На ураганы влияют и природные циклы в дополнение к глобальному потеплению, в результате человеческой деятельности. Колебания включают условия Эль-Ниньо и Ла-Нинья, а также многодекадный цикл потепления и охлаждения в Атлантике. Данные об ураганах поступают из многочисленных источников, опираясь на информацию от разных спутников и методов. Сами спутники также стали более продвинутыми за последние годы, что привело к потенциальным несоответствиям со старыми данными.

"В конце концов, получается так, что каждый раз, когда вы проводите анализ тенденций по этим данным, вы никогда не знаете, сколько изменений связано с новыми технологиями, а сколько с реальными изменениями штормов", – говорит Коссин.

Но исследователь нашел способ решить эту проблему. Он дал новым данным ретро-обновление.

"Если говорить просты языком, мы снизили все современные данные до стандартов 1970-х годов", – говорит Коссин. По сути, ученые сделали новые изображения более зернистыми. Коссин применил этот метод к изображениям глобальных ураганов между 1979 и 2017 годами.

Все исследуемые спутниковые изображения были одинаково зернистыми и данные стали более однородными. Затем компьютерная модель проанализировала изображения и вычислила скорость ветра на основе характеристик, таких как плотность спирали урагана и температуры в разных частях облаков.

Исследователи обнаружили, что вероятность того, что тропический шторм станет сильным ураганом, увеличивается на 8% каждое десятилетие, начиная с 1979 года. Это означает, что выросла вероятность того, что за свою жизнь отдельно взятый ураган перерастет в сильный ураган.

Новый метод позволяет исследователям увидеть тенденцию, которая "более ясная и более значительна", чем предыдущие анализы, говорит климатолог из Колумбийского университета Сюзана Камарго, не участвовавшая в исследованиях. Она добавила, что сами результаты не были удивительными.

"Эти результаты показывают, что мы на самом деле уже наблюдаем изменения в распределении интенсивности штормов, что означает проблему, касающуюся не только нашего будущего", – говорит климатолог Университета Роуэна Андра Гарнер, которая не участвовал в исследовании.

Гарнер отмечает, что полученные данные подчеркивают необходимость адаптации прибрежных зон к большей устойчивости перед сильными ураганами.

По словам Коссина, климатические модели показывают, что ураганы усиливаются. Теперь ученые могут более определенно сказать, что сильные ураганы становятся более вероятными, а также сильные и потенциально разрушительные штормы, подобные прогнозируемым на этот год, становятся нормой.

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