Газпром начал демонтаж трубы, по которой газ идет на транзит в Украину, – Макогон

Газпром начал демонтировать в России трубы, по которой газ для транзита в Европу поставляется до границы с Украиной. Об этом в интервью OilPoint рассказал глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По словам Макогона, действия россиян – это проблема для Украины, на которую украинская сторона повлиять не может.

"Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем", – говорит глава Оператора ГТС.

Также Макогон отметил, что Оператор ГТС не будет отказываться от "малого транзита", т.е. от использования системы адресной закупки газа европейцами.

"Да, мощности станут меньше, но мы сможем выполнять небольшие объемы транзита – 20-30 миллиардов кубометров. Он будет проходить теми же трубами, которыми будет проходить и внутренняя транспортировка", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце января 2020 года Украина начала виртуальный реверс природного газа из Польши через газоизмерительную станцию (ГИС) "Дроздовичи".