Нафтогаз думает над новыми исками против Газпрома

"Нафтогаз" думает возможность подачи новых исков к "Газпрому". Об этом рассказала советник главы "Нафтогаза" Елена Зеркаль, передает Интерфакс-Украина.

При этом, в НАК учитывают стоимость таких исков. "Мы находимся на стадии оценки возможности реализации этих судебных процессов, поскольку они очень дорогостоящие. Никто из нас не хочет терять деньги, не имея возможности получить положительный результат", – говорит Зеркаль.

Также у Коболева подчеркнули, что "Нафтогаз" не намерен давать "Газпрому" ни малейшей возможности избежать выполнения обязательств по контракту на транзит газа.

Ранее сообщалось, что "Газпром" оплатил транзит полностью, а прокачал в первом квартале текущего года вполовину меньше: по условиям контракта, подисанного в конце 2019 года, россияне должны полностью оплачивать 65 млрд куб.м. в год вне зависимости от того, сколько они фактически прокачивают в Европу.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце января 2020 года Украина начала виртуальный реверс природного газа из Польши через газоизмерительную станцию (ГИС) "Дроздовичи".