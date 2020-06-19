ОГХК заключает договоры с отсрочкой платежа, несмотря на обещание работать по предоплате: документы

Объединенная горно-химическая корпорация продолжает заключать договора с отсрочкой платежа, несмотря на обещания работать только по предоплате. Об этом свидетельствуют документы в распоряжении "24 канала", передает УНН.

В частности, такой пункт содержится в контракте, подписанном недавно отстраненным ФГИ и.о. предправления компании Михаилом Макаровым: ОГХК намерено отгружать продукцию американской компании "Кемурс" на условиях отсрочки платежа в 175 дней.

В то же время, перешедшая из российского Glencore, член правления ОГХК Татьяна Гогенко в комментарии "Корреспонденту" заявила, что такая практика осталась в прошлом.

"Сейчас ОГХК заключает контракты с контрагентами напрямую, выдвигая первоочередным условием сотрудничества обязательную предоплату, без возможности отсрочки платежей", – сказала она.

Это не единственный контракт с отсрочкой платежа, ОГХК начала работать и по дополнительному контракту с Запорожским титано-магниевым комбинатом. В его тексте указано, что предприятие обязуется оплатить поставку ильменита ОГХК по истечению 40 дней со дня получения товара.

Как сообщалось, ОГХК в начале июня одобрило контракты с компанией-посредником "Керамплюс" Виталия Кучука.

В 90-х филиал ОХГК – Вольногорский ГМК уже работал с этой компанией по заниженным ценам.