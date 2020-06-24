Ушедшая из Рады Белькова будет отвечать в Операторе ГТС за "Северный поток-2"

Об этом сообщает пресс-служба компании Оператор ГТС Украины.

Основной задачей Бельковой будет продвижение и защита интересов ОГТСУ на международной арене, в т.ч. по вопросу "Северного потока-2" и других российских газопроводов, которые идут в обход Украины.

Также в ее сферу деятельности войдет завершение интеграции Украины в европейский газовый рынок.

По словам директора ОГТС Сергея Макогона, до отделения компании от Нафтогаза у Оператора не было возможности вести международные отношения, поскольку ими занимался НАК. Но теперь в ОГТС формируют целую команду, которая будет представлять интересы компании на международной арене.

Белькова, со своей стороны, заявила, что для нее работа в ОГТС – это возможность реализовать те изменения и реформы, над которыми она работала в Раде в течение предыдущих пяти лет.

"Украинская ГТС должна быть востребованной и неотъемлемой частью европейской газотранспортной сети. Украина должна запустить полноценный рынок газа и интегрировать его в европейский", – заявила также бывший нардеп.

18 июня нардепы в Раде поддержали проект постановления №3674 о сложении полномочий Ольги Бельковой: 343 голосов "за".

"Я хочу убедиться как профессионал, что написанное мной в этом зале работает так, как задумано там, в реальном секторе экономике. Так будет ответственно", – добавила Белькова.

Белькова была народным депутатом трех созывов и успела побывать в "Ударе" Виталия Кличко, "БПП" Петра Порошенко и "Батькивщине" Юлии Тимошенко.

В нынешнем созыве уже экс-нардеп была главой подкомитета по вопросам банковской деятельности, монетарной стабильности и взаимодействия с Нацбанком финкомитета Рады.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно директор ОГТСУ Сергей Макогон говорил, что Газпром начал демонтировать в России трубы, по которой газ для транзита в Европу поставляется до границы с Украиной.