Ниже 10%: в Украине рекордно снизились ставки по депозитам в гривне

Ставки по гривневым депозитам в Украине снизились до исторически минимального уровня. Об этом сообщает Национальный банк в отчете Нацбанка о финансовой стабильности.

"Динамика депозитных ставок уже отражает новую реальность – в ближайшее время почти во всех банках они войдут на территорию одноцифровых значений. Все предусловия для этого созданы: низкие темпы инфляции, стабильные инфляционные ожидания, доверие к банковскому сектору и снижение ключевой ставки НБУ", – говорится в отчете.

В НБУ прогнозируют, что теперь конкуренция между банками сместится в сторону стабильности.

"Вкладчики будут отдавать предпочтение более надежным банкам, несмотря на невысокую доходность, которую те будут предлагать. Эта закономерность уже несколько лет проявляется в сегменте валютных депозитов. Население хранит валютные средства преимущественно в устойчивых банках, хоть они и предлагают все более низкую доходность", – отметили в НБУ.

В свою очередь директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук уточнил, что если в начале кризиса ставки по депозитам составляли около 12%, то сейчас они уже ниже 10%, сообщает Lb.ua.

"Это небольшое историческое достижение. На этой неделе впервые в истории банковского сектора индекс ставок по депозитам физических лиц снизился чуть ниже 10%", – сказал он.

Этот индекс рассчитывается компанией Thomson Reuters на основе номинальных ставок ведущих украинских банков.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце мая ставки по гривневым депозитам снизили КредитАгрикольБанк, Универсал Банк, Индустриалбанк, Пивденный, ПУМБ, Приват, ПроКредитБанк, Райффайзен Банк Аваль.