Корпоративный долг. Что делает украинский бизнес для борьбы с COVID-19

"Бизнес включился в актуальную для общества проблему. В связи с этим плановые активности приостанавливаются, на внеплановые проекты выделяются дополнительные средства", — говорит Виктория Михно, руководитель отдела по развитию бизнеса KPMG в Украине.

Главным направлением КСО, куда перетекла большая доля бюджетов, стала помощь медикам. Эпидемия коронавируса привлекла особое внимание к плачевному состоянию украинской медицины. Аналогичным образом в 2014 году всей страной восстанавливали разваленную армию. "Мы с грустью шутим, что COVID-19 съел все деньги на КСО, — все пошло больницам на закупки аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), кислородных концентраторов, масок и средств индивидуальной защиты", — продолжает Марина Сапрыкина, эксперт по вопросам КСО и устойчивого развития Центра "Развитие КСО".

Например, фонд компании Coca-Сola выделил грант шести больницам в Украине, которые за эти средства приобрели три аппарата ИВЛ, 12 мониторов состояния пациента, пять анализаторов электролитов и газов крови и др.

"55% потребителей готовы платить больше за продукты компаний, которые реализовывают КСО", — говорит Олег Кершис, директор консалтинговой компании Reputation Capital Group

Компания "Новая почта" за три месяца помогла 25 больницам в 13 областях, куда направила более 280 тыс. средств индивидуальной защиты, 7,5 тыс. л антисептика и более 4,5 тыс. единиц медоборудования. Также в конце марта компания расширила свой социальный проект "Гуманитарная почта Украины". "Сегодня мы помогаем с доставкой 135 благотворительным организациям. За 2,5 месяца в рамках проекта доставили более 750 т гуманитарного груза, это более 8 тыс. посылок", — рассказывают в "Новой почте", подчеркивая, что инвестиции в этот проект составили более 3 млн грн.

Carlsberg Ukraine закупила для медиков около 8 тыс. защитных костюмов, три аппарата ИВЛ, 10 кислородных концентраторов и пять экранов пациента. "Мы продолжили поддерживать общество, но на первый план вынесли проекты поддержки медицины", — комментирует стратегию своей компании Евгений Шевченко, генеральный директор Carlsberg Ukraine.

Гражданская позиция

Как отмечает Марина Сапрыкина, в период эпидемии COVID-19 компании начали проявлять себя как "корпоративные граждане", активнее участвуя в делах местных громад, становясь связующим звеном между медициной и другими сферами. Предприятия тяжёлой промышленности и агрофирмы, бизнес которых сосредоточен на определённых территориях, в первую очередь почувствовали ответственность за ситуацию на местах, в том числе и в больницах.

Подобную активность проявили и IT-компании. Например, Львовский IT-кластер в рамках проекта United for health, чтобы предотвратить распространение COVID-19 и помочь инфицированным гражданам во Львове и области, аккумулирует силы местного IT-сообщества, властей и штаба оперативного реагирования: средства львовских айтишников направляют на закупку тестов на коронавирус.

Взаимодействие бизнеса с местными общинами, по словам Татьяны Карельской, руководителя департамента управления персоналом и КСО Европейской Бизнес Ассоциации, в частности, заключается в организации закупки и доставки продуктов или лекарств социально уязвимым группам населения — людям старшего возраста и малоимущим. Например, компания Nestlé передала около 12 тыс. продуктовых наборов пожилым людям и многодетным семьям, преимущественно в Волынской, Киевской и Харьковской областях, а в партнёрстве с Красным Крестом в Украине, локальными благотворительными организациями и проектом «Нагодуй лікаря» обеспечила продуктами 10 больниц Киевской и Львовской областей.

(Инфографика: Оксана Грозная)

Ещё одним актуальным направлением КСО во время карантина стало образование — оказана помощь в организации удалённого обучения, запись онлайн-уроков и т. п. Например, в Nestlé в этот период запустили инициативу по онлайн-обучению школьников основам здорового питания «Абетка харчування», а также вебинары совместно с несколькими национальными университетами в рамках инициативы по трудоустройству молодежи.

Большие корпорации не оставили без внимания малый и средний бизнес, который наиболее пострадал из-за карантинных ограничений. Так, компания Nestlé отменила арендную плату за оборудование для приготовления кофе партнёрским кафе и ресторанам, предложив им бесплатный продуктовый набор для скорейшего возобновления деятельности. Этой возможностью уже воспользовались около 50 малых и средних заведений.

Крупный бизнес расходует на борьбу с COVID-19 десятки миллионов гривен. Например, "Новая почта" в начале карантина заявила о выделении 25 млн грн на закупку медицинского оборудования. Однако, как отмечает Сапрыкина, в трудный для страны период активизировался не только большой бизнес, но и малые и средние предприятия из разных сфер. Они объединялись и в складчину покупали необходимое оборудование для местных больниц.

Некоторые компании приветствовали волонтёрские инициативы в своих коллективах. Например, сотрудники Coca-Сola в Украине по своему желанию с сохранением зарплаты могли работать на правительственной горячей линии, консультируя граждан по вопросам коронавируса. Так, 17 волонтёров Coca-Cola обработали более 2 тыс. звонков со всей страны.

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Многие компании столкнулись со снижением объемов продаж, некоторые приостановили работу. В таких условиях находить средства на борьбу с коронавирусом — непростая задача. Однако Марина Сапрыкина объясняет, что КСО-менеджеры зачастую находят не столько дополнительные резервы, сколько возможность проводить мероприятия с нулевым или минимальным бюджетом. "Компании, у которых не было финансовой возможности вовлечься в борьбу с COVID-19, предлагали нематериальное участие: информационную помощь, аудит для больниц для поиска надёжных подрядчиков, консультации по утилизации медицинских изделий", — говорит Татьяна Карельская.

Многие представители бизнеса решили поделиться тем, чем располагают. Согласно исследованию Центра "Развитие КСО", 22% компаний в период карантина предоставляли помощь своими товарами и услугами. Например, Coca-Cola передала более 80 тыс. бутылок собственной продукции медработникам, пациен­там и социально незащищённым группам населения. А Carlsberg Ukraine направила в различные благотворительные фонды безалкогольных напитков на более чем 2 млн грн. Кроме этого, по словам Евгения Шевченко, Carlsberg Ukraine совместно с партнёрами из ресторанного бизнеса развозили обеды и квас врачам в больницы, консультировали благотворительные фонды и передавали им в распоряжение транспорт.

Главным направлением КСО, куда перетекла большая доля бюджетов, стала помощь медикам

Одним из возможных ответов на вызовы пандемии для некоторых компаний стала временная смена вида деятельности. "Бизнес перепрофилируется, чтобы сохранить сотрудников и остаться в строю, — объясняет Виктория Михно. — Такая ситуативная переквалификация за счет производства локального товара освобождает государство от зависимости от поставок из-за рубежа". В рамках этой тенденции некоторые химические компании стали производить антисептики, а представители легпрома — средства индивидуальной защиты. Михно приводит в пример маленькую фабрику по производству чехлов для музыкальных инструментов в Днепре, которая начала изготавливать медицинские маски, оперативно получив на это разрешение.

Однако, как отмечает Сапрыкина, из-за действующих ограничений не все алкогольные украинские компании смогли наладить производство санитайзеров, как, например, это сделали производители пива за рубежом.

С пользой для дела

Фирмы, не жалеющие усилий и средств на социальные инициативы, как правило, получают преимущества в сравнении с конкурентами, не готовыми нести дополнительную нагрузку. Особенно это проявляется в наиболее сложные для общества периоды. "Во время кризиса влияние социальной активности значительно увеличивается. В критических ситуациях растет интерес к инициативам бизнеса по поддержке общества, а 55% потребителей готовы платить больше за продукты компаний, которые реализовывают КСО", — говорит Олег Кершис, директор консалтинговой компании Reputation Capital Group.

В подтверждение своих слов Кершис приводит в пример итальянские компании, чья ответственная позиция во время нынешнего кризиса кардинально изменила отношение к ним у широкой аудитории. По данным недавнего исследования The RepTrak Company, жители одного из наиболее пострадавших от COVID-19 региона стали намного благосклоннее относиться к местному бизнесу, чем к правительству.

При этом люди, которые знали об усилиях отдельной компании в преодолении последствий COVID-19, оценивали ее репутацию в среднем на 19,5 балла выше, чем те, кто ничего не слышал о подобных инициативах. Поэтому, как бы пафосно это ни звучало, всё, что социально ответственный бизнес вкладывает в борьбу с коронавирусом, со временем воздастся сторицей.

Украинское общество также вынесет уроки. По мнению Виктории Михно, основным достижением, с которым страна выйдет из карантина, станет осознание жизненной необходимости эффективно работающей системы здравоохранения и формирование индивидуальной ответственности каждого за своё здоровье.