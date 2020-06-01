Первые цветочки. Украинский бизнес подводит итоги карантина, который еще не закончился

В Украине началось постепенное ослабление карантина. Пока люди радуются возможности свободно гулять, ходить в торговые центры и обедать в кафе, бизнес подсчитывает потери. Выживут те, кто имеет запас прочности и быстро подстраивается под новые посткарантинные реалии

Время крупных

По словам Дмитрия Горюнова, советника Центра экономической стратегии (ЦЭС), наиболее пострадали из-за карантина малый и средний бизнесы (МСБ). Это около 357 тыс. физлиц-предпринимателей и 18 тыс. юрлиц, обеспечивавших работой около 640 тыс. человек. Суммарно они производили 1% ВВП, что может показаться небольшой цифрой. Однако из 4,5 млн человек, занятых в МСБ, более 1 млн рискуют потерять работу. Не в последнюю очередь — из-за действий власти, вводившей карантинные ограничения. Именно в отношении малого предпринимательства они оказались наиболее дискриминационными, в то время как крупные компании получили преференции. "Действия правительства привели к тому, что крупный бизнес продолжал работать, а малый, опасаясь космических штрафов, простаивал либо действовал в черную, из-под полы", — возмущается Вячеслав Черкашин, эксперт группы "Налоговая реформа" Реанимационного пакета реформ (РПР).

В итоге многие отрасли карантин зачистил от мелких игроков, превратив больших операторов в монополистов. Из-за этого страдает конкуренция, что наверняка отразится на росте потребительских цен, снижении качества продукции и приведет к сужению ассортимента.

Об окончательных потерях в рядах МСБ говорить рано — они продолжаются. Согласно опросу Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), среди участников проекта Unlimit Ukraine, объединяющего микро- и малых предпринимателей, около трети из них лишились 50–75% доходов. Еще 44% потеряли менее 50%. Лишь 14% опрошенных заявили, что не пострадали от карантина.

По результатам того же опроса, достичь докарантинных темпов развития 38% предпринимателей рассчитывают за один год, 25% — за два и более, 19% — за полгода. "МСБ в Украине ждет медленное восстановление при огромной неопределенности и рисках ликвидности, — заключает Черкашин. — Первая опасность для них — высокая вероятность второй волны пандемии и возврат карантина, вторая — отсутствие реальной поддержки от государства".

IT-шторм

Последние годы IT-индустрия в Украине демонстрировала постоянный рост, благодаря чему вошла в топ-3 экспортных отраслей экономики. Казалось, ей ничего не грозит. Даже Революция достоинства и начало войны в 2014–2015 годах не сильно пошатнули ее позиции. Но коронавирус спутал карты. Доминик Пиоте, генеральный директор инновационного парка UNIT.City, рассказывает, что с наиболее плачевными последствиями столкнутся аутсорсинговые компании, поскольку зависят от восстановления других секторов экономики во всем мире. Такие проекты первыми останавливаются и последними запускаются.

Также ближайшее время не стоит ожидать выдающихся успехов в стартап-индустрии. По словам Пиоте, серьезных раундов финансирования не будет в течение нескольких месяцев, если не больше. "Поэтому мы увидим множество молодых компаний или проектов, которые прекратят существование", — говорит он.

По мнению Константина Васюка, исполнительного директора ассоциации IT Ukraine, с наименьшими потерями кризис переживут сервисные компании с хорошо диверсифицированным клиентским портфелем и предприятия, выполняющие долгосрочные проекты, финансируемые государствами. Только немногочисленные компании смогут извлечь из этой ситуации выгоду. В первую очередь речь идет об электронной коммерции, сервисах доставки, платформах для онлайн-работы и учебы.

В итоге роста индустрии на 20–25%, который наблюдался в последние несколько лет, в 2020-м не будет. Также этот год — не лучший период для старта карьеры в IT, куда в последнее время молодежь массово влекла перспектива высоких доходов в инвалюте. Но есть и позитив. Все невзгоды на рынке IT могут стать стимулом для Украины меньше полагаться на аутсорсинг и больше развивать собственный продукт.

Вам продукты или приготовить?

В начале карантина украинцы стали тратить в продуктовых магазинах вдвое больше в сравнении с обычными днями. Тогда же в полтора раза возросли расходы украинцев в аптеках. Об этом сообщал совладелец Monobank Олег Гороховский, ссылаясь на статистику расчетов картами учреждения. Казалось бы, торговля должна была получить сверхприбыль. Однако, по данным опроса консалтинговой компании Colliers international, лишь у 7% респондентов в период карантина товарооборот вырос или остался без изменений. Это касается супермаркетов и некоторых магазинов техники и электроники.

В целом же по ретейлу ситуация выглядит неоднородно. По оценке Евгении Локтионовой, директора компании UTG, в карантин без ограничений смогли работать только 10% офлайн-ретейлеров: продовольственные сети, аптеки, зоомагазины, магазины техники и связи, магазины косметики и товаров гигиены. Еще около 45% составляли операторы, которые до карантина уже имели не только офлайн-, но и онлайн-каналы продаж. Это позволило им немного компенсировать закрытие физических торговых точек. Но продажа в интернете ситуацию не спасла. По словам Локтионовой, продажи онлайн дают ретейлерам лишь 10% от товарооборота, который наблюдался, когда офлайн-магазины работали в обычном режиме.

По данным опроса консалтинговой компании Colliers international, в связи с карантином все свои торговые точки пришлось закрыть 55% ретейлеров. При этом 23% участников исследования сумели запустить онлайн-направление и доставку в период карантина.

Весенняя потеря. Пандемия почти уничтожила урожай ранних овощей, которые традиционно поступают в продажу во второй декаде апреля (фото: Getty Images)

У ресторанов аналогичная ситуация. Только 7% из них развивали направление доставки до карантина. По информации компании Raketa, осуществляющей доставку, после введения ограничений часть заведений общепита, не готовых к переходу на работу только на доставку, закрылись. Зато к Raketa подключились сотни новых ресторанов, ранее откладывавших или не рассматривавших вообще такой формат работы. У данной службы доставки в марте количество заказов увеличилось на 40%, в апреле — еще в два раза. Однако рестораны это не спасло: они потеряли большую часть своего оборота (по разным отзывам, 65–90%).

Облегчить положение предпринимателей, чей бизнес поставлен на паузу, могут арендные каникулы, законное право на которые предоставляется, если арендованные помещения невозможно использовать по назначению. Однако последнее слово в этом вопросе остается за арендодателями, которые не всегда идут на уступки. Так, по данным опроса Colliers international, пересмотреть условия с арендодателями удалось 83% ретейлеров. При этом речь зачастую шла о снижении арендной платы, а не о полной ее отмене на период карантина.

Проблемы ретейла отразились на занятости в отрасли. Отправить работников в отпуск за свой счет пришлось 70% участников упомянутого исследования, 32% — преимущественно фешен-ретейлеры и рестораторы — сократили штат. В офлайн-торговле одеждой и обувью, по словам Татьяны Пашкиной, эксперта рынка труда, в период карантина набор персонала приостановили. В продуктовой рознице, напротив, новые вакансии размещали сотнями.

По различным оценкам, восстановление отрасли для достижения докризисных показателей займет от одного года до трех лет. "Уже сейчас ретейлеры стремятся максимально сократить издержки и провести оптимизацию бизнеса. Поэтому неэффективные точки продаж будут закрываться, а планы развития на ближайшие 12 месяцев — пересматриваться", — говорит Локтионова.

В зоне риска оказываются несетевые мелкие игроки рынка. По мнению опрошенных экспертов, из-за закрытия магазинов мелких операторов вакантность торговых площадей ТРЦ увеличилась до 10–12%. Поэтому в ТРЦ станет меньше маленьких магазинов, а большие начнут укрупняться.

Село на карантине

Карантинные мероприятия пришлись на самый неподходящий момент — разгар весенне-полевых работ. Из-за этого экономический ущерб, причиненный аграрному сектору, оказался мультиплицированным.

Поскольку весна выдалась ранней, полевые работы в марте активно проводились по всей стране. На 17 марта, когда ввели карантин, уже засеяли около 600 тыс. га, или 4% от прогнозируемого. Ресурсы, необходимые для посевной, сельхозпроизводители укомплектовали задолго до карантина, поэтому закрытие магазинов розничной торговли непродовольственными товарами мало сказалось на режиме работ.

Основные сложности представляли метания правительства в лице Минэкономразвития, которое хаотично пыталось совместить карантин и поддержание на плаву аграрной отрасли. Даже в далеком от АПК экономическом министерстве понимали: если аграрии не смогут посеяться, это грозит снижением объемов экспорта зерна в будущем сезоне и глубокой девальвацией гривни.

Сначала предполагалось дать разрешение на работу аграрным компаниям по списку в каждом регионе, но это заведомо провальная затея — на формирование такого реестра ушли бы недели. Затем составили список "стратегических направлений деятельности", по которым разрешили работать, но туда "забыли" включить предприятия АПК.

"крупный бизнес продолжал работать, а малый, опасаясь космических штрафов, простаивал либо действовал в черную" Вячеслав Черкашин, эксперт группы "Налоговая реформа" РПР

Также карантинные мероприятия и, в частности, постоянные разговоры о введении ЧП, что подразумевало бы ограничения на передвижение транспорта, угрожали ротации сельскохозяйственной техники. Эта неопределенность и истерика чиновников создавали больше проблем, чем сам карантин.

В результате агрокомпании самостоятельно решали проблемы безопасности сотрудников, их доставки к месту работы, обеспечения масками и антисептиками. Под давлением участников отрасли в большинстве регионов открылись магазины, торгующие семенами, саженцами и другой подобной продукцией, привязанной к весеннему производственному циклу. В итоге полевые работы провели в полном объеме. Засеяно около 15,5 млн га — даже больше, чем в прошлом году.

"На фоне чрезвычайной ситуации удалось в полном объёме обеспечить всеми необходимыми ресурсами (топливом, удобрениями, техникой) украинские агропредприятия. Заложены все предпосылки для урожая-2020", — уверяет Олег Устенко, советник президента Украины по вопросам экономики.

В этой категории наиболее пострадавшими оказались поставщики и дистрибьюторы сельскохозяйственной техники, однако карантин лишь косвенно стал причиной их проблем. Из-за неблагоприятных погодных условий, засухи на юге и фактически гарантированного снижения урожая, а также необходимости аккумулировать денежные ресурсы накануне старта рынка земли фермеры сократили инвестиции в обновление технологического парка.

К тому же пандемия почти уничтожила урожай ранних овощей, которые традиционно поступают в продажу во второй декаде апреля. Более 70% этой продукции реализовывается через продовольственные рынки, которые прекратили работу на старте карантина и оставались закрытыми более месяца. Альтернативный канал реализации, сети супермаркетов, выдвигают специфические требования к овощной продукции, поэтому лишь малая часть фермеров идет по длинному пути получения сертификата соответствия. "Заменить этот канал сбыта [рынки] другим невозможно. Попасть в торговые сети сложно, да и для сети удобней иметь дело с одним крупным поставщиком, а не с десятком мелких", — объясняет Алексей Дорошенко, глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Поскольку ранние овощи — продукт с ограниченным сроком реализации, блокировка основного канала сбыта и нулевое участие государства в проблеме привели к потере 50–70% урожая в некоторых тепличных и фермерских хозяйствах. Социальные сети наводнили сюрреалистичные фотографии овощных свалок.

Условно выигравшими от карантина в АПК можно назвать онлайн-сервисы по продаже продуктов. По данным портала OLX, с первой по четвертую неделю марта 2020-го спрос на продукты питания на этой платформе вырос на 110%.