"Бальзам от упадка": СМИ выяснили, как боеприпасы для ВСУ спасают экономику США

Производство снарядов для Украины — настоящий подарок военно-промышленному комплексу США. Только на одном заводе в городе Скрэнтон открыли более 200 рабочих мест, сообщила газета The Washington Post.

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Производство артиллерийских снарядов для армии Украины превратилось в настоящий подарок для оружейной промышленности США. Компания-подрядчик General Dynamics открыла более 200 рабочих мест на заводе в городе Скрэнтон в северо-восточной Пенсильвании, где выпускают 155-миллиметровые снаряды, пишет издание The Washington Post.

Всего после начала полномасштабного вторжения российской армии США выделили Украине 175 миллиардов долларов военной помощи. При этом большая часть денег осталась в Штатах: военные заводы получают стабильные заказы.

Военный подрядчик Gentex в соседнем Карбондейле увеличил штат сотрудников на 10% за последний год. Немецкая стекольная компания Schott, производящая высокотехнологичную оптическую продукцию для гражданских и военных нужд в городе Дуриея за последние пять лет открыла десятки новых рабочих позиций.

Произведенные в Скрэнтоне боеприпасы отправляют в Айову, там их оснащают взрывчаткой и взрывателями перед доставкой в Украину или союзникам по НАТО.

Столь процветающее дело помогает преодолеть экономический спад. Спустя десятилетия после закрытия угольных шахт и текстильных фабрик уровень безработицы в Скрэнтоне был минимум на 2% выше, чем в среднем по стране, сообщил Сатьяджит Гош, профессор-экономист Скрэнтонского университета.

После начала войны в Украине показатель безработицы стал зачастую выше национального.

"Для президента США Джо Байдена, который жил в Скрэнтоне до 10 лет, оборонное производство — это благо для Украины и бальзам от экономического упадка", — подчеркивают журналисты.

Напомним, Россия в сентябре 2024 года понесла самые большие потери снарядов за время войны с Украиной. Недавняя серия взрывов на складах в Тихорецке и Торопце уничтожила более 30 тысяч тонн снарядов.

Фокус также писал о решении США выделить Украине пакет военной помощи на 375 миллионов долларов. ВСУ получат по нему боеприпасы для систем HIMARS и ракеты с оптическим отслеживанием TOW.