"Бальзам від занепаду": ЗМІ з'ясували, як боєприпаси для ЗСУ рятують економіку США

Виробництво снарядів для України — справжній подарунок військово-промисловому комплексу США. Тільки на одному заводі в місті Скрентон відкрили понад 200 робочих місць, повідомила газета The Washington Post.

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Виробництво артилерійських снарядів для армії України перетворилося на справжній подарунок для збройової промисловості США. Компанія-підрядник General Dynamics відкрила понад 200 робочих місць на заводі в місті Скрентон у північно-східній Пенсільванії, де випускають 155-міліметрові снаряди, пише видання The Washington Post.

Загалом після початку повномасштабного вторгнення російської армії США виділили Україні 175 мільярдів доларів військової допомоги. При цьому більша частина грошей залишилася в Штатах: військові заводи отримують стабільні замовлення.

Військовий підрядник Gentex у сусідньому Карбондейлі збільшив штат співробітників на 10% за останній рік. Німецька скляна компанія Schott, що виробляє високотехнологічну оптичну продукцію для цивільних і військових потреб у місті Дурієя за останні п'ять років відкрила десятки нових робочих позицій.

Вироблені в Скрентоні боєприпаси відправляють в Айову, там їх оснащують вибухівкою і детонаторами перед доставкою в Україну або союзникам по НАТО.

Настільки процвітаюча справа допомагає подолати економічний спад. Через десятиліття після закриття вугільних шахт і текстильних фабрик рівень безробіття в Скрентоні був щонайменше на 2% вищим, ніж у середньому по країні, повідомив Сатьяджіт Гош, професор-економіст Скрентонського університету.

Після початку війни в Україні показник безробіття став часто вищим за національний.

"Для президента США Джо Байдена, який жив у Скрентоні до 10 років, оборонне виробництво — це благо для України і бальзам від економічного занепаду", — підкреслюють журналісти.

Нагадаємо, Росія у вересні 2024 року зазнала найбільших втрат снарядів за час війни з Україною. Нещодавня серія вибухів на складах у Тихорецьку і Торопці знищила понад 30 тисяч тонн снарядів.

Фокус також писав про рішення США виділити Україні пакет військової допомоги на 375 мільйонів доларів. ЗСУ отримають за ним боєприпаси для систем HIMARS і ракети з оптичним відстеженням TOW.