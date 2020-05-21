Киевская школа экономики оценила потери экономики Украины от карантина в $50 млрд

По подсчетам КШЭ, без карантина в Украине было бы 120 тыс. смертей от коронавируса и 5 млн заболевших

Потери для экономики Украины от карантина могут составлять около $50 млрд. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевской школой экономики.

В КШЭ предлагают считать потери двумя способами: в стоимости человеческих жизней и в процентах ВВП.

При первом варианте нужно взять 120 тыс. жизней, которые могла потерять Украина из-за полной отмены карантина, (данные рассчитаны по модели КШЭ) и конвертировать их в деньги.

Для Украины одна жизнь стоит $454 тыс. (расчет сделал ученый Кил Вискучи, адаптировав для украинских реалий показатели США). Соответственно, потери могли бы достичь $50-54 млрд.

При втором варианте за основу берутся прогнозы МВФ по падению ВВП и консенсус-прогноз Минэкономики. В КШЭ говорят, что для оценки потерь используется методология университета Вайоминга, а сами потери равны $50-54 млрд.

"При этом, нужно трезво оценить возможные последствия того, что было бы, если бы карантин не вводили. Мы говорим о свыше 120 тыс. жизней и более 5 млн заболевших. Т.е. 12,5% населения могло бы "выпасть" из рабочей силы", – рассказала вицер-президент КШЭ Наталья Шаповал.

"Но на самом деле, умерло бы намного больше людей, потому что система здравоохранения захлебывалась бы, реанимации были бы заняты только коронавирусными больными - все остальные не смогли бы получить место в реанимации", – добавила Шаповал.

"Чистый экономический эффект от карантина почти нулевой. Но благодаря карантину нам удалось спасти жизни людей", – отметил также президент КШЭ Тимофей Милованов.

Как ранее сообщал Фокус:

Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 7,7% из-за коронавируса. Это больше чем в 2014 году, но меньше чем в 2015-м.