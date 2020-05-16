Мировая экономика вернется на докоронавирусный уровень в 2023 году, — МВФ
2020-05-16 20:22:24
Глава МВФ прогнозирует, что частичное восстановление мировой экономики начнется уже в 2021 году
Мировая экономика сможет вернуться на докризисный уровень не раньше 2023 года. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Голос Америки.
При этом она отметила, что "самый большой шок уже прошел". Так, в марте 170 стран показали спад экономики. В Украине по итогам первого квартала ВВП упал на 1,2%.
МВФ прогнозирует, что частичное восстановление мировой экономики начнется уже в 2021 году.
Она отметила, что фонд наращивает количество программ для поддержки экономики развивающихся стран, а также рассматривает возможность списания долгов для беднейших стран. Также Георгиева призвала страны разумно тратить свои средства и оказывать помогать наиболее уязвимым слоям населения.
"Тратьте сколько можете, а затем тратьте немного больше на врачей, медсестер, уязвимое население в вашей стране", - заявила Георгиева.
Как ранее сообщал Фокус:
- Промышленное производство в США в марте упало на 5,4% в сравнении с предыдущим месяцем. В поседний раз такая ситуация наблюдалась в 1946 года.
- Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 7,7% из-за коронавируса. Это больше чем в 2014 году, но меньше чем в 2015-м.
- Согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, в 2020 году экономика Украины сократится на 4,2%. Такое прогноз - это среднее (медианное) значение. Разброс же оценок этого параметра очень большой: от падения на 6,6% до роста на 1,4%. Ожидается, что в 2021 году начнется постепенное восстановление, прогноз – рост на 2,4% (от низкого уровня 2020 года), разброс оценок от 1,5% до 4,4%.