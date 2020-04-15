Промышленное провизводство в марте упало на 5,4% в сравнении с предыдущим месяцем

Промышленное производство в США в марте упало на 5,4% в сравнении с предыдущим месяцем. В поседний раз такая ситуация наблюдалась в 1946 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Федеральной резервной системы.

Ранее экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали снижение производства в марте на 4,1%.

При этом объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) в марте упал максимальными темпами с февраля 1946 года - 6,3%, поскольку многие предприятия в стране были вынуждены остановить операции из-за пандемии коронавируса.

Общий объем промышленного производства, который включает в себя добычу на шахтах и услуги коммунальных предприятий, продемонстировал сокращение на уровне 1946 года.

Автотранспортное производство упало на 28%, показав наибольшее снижение с января 2009 года, а производство продукции машиностроения сократилось на 5,6%. Добыча полезных ископаемых упала на 2%, так как снижение цен на нефть сократило объемы бурения. Предоставление коммунальных услуг снизилось на 3,9%.

Загрузка производственных мощностей, которая измеряет количество используемых заводов, снизилась до 72,7%, самого низкого уровня с апреля 2020 года.

Заводы и предприятия в США были одними из первых, кто столкнулся с экономическим спадом из-за коронавируса, поскольку производители столкнулись как с перебоями в цепочке поставок, так и с падением спроса.

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