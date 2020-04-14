Две трети компаний во всем мире начали готовиться к рецессии, – BCG

Более 80% представителей бизнеса признали, что пандемия коронавируса изменила их привычный уклад жизни, а 60% сообщили о том, что готовятся к сокращению экономической активности

Потребительский пессимизм растет по мере распространения пандемии. Об этом говорится в исследовании компании BCG, данные из которого приводит агентство РБК. По данным на конец марта, доля считающих, что худшее еще впереди, увеличилась в Великобритании (86%), Франции (85%) и США (77%) по сравнению с серединой месяца. В Италии же количество пессимистично настроенных жителей сократилось за последние две недели марта с 83 до 75%, невелика их доля в Китае – 40%.

Более 80% респондентов признали, что пандемия изменила привычный уклад жизни: в Италии с этим согласен 91%, во Франции, США и Великобритании – по 25–36%.

Опасаясь дальнейшего ухудшения экономической ситуации, люди начали откладывать средства на черный день. Более 20% респондентов опроса в США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции и Италии собираются сократить расходы на путешествия, развлечения и потребительские товары. Они готовы тратить больше на заботу о здоровье, развлекательные сервисы, доставку еды и образование.

Падение акционерной прибыли наблюдается во всех отраслях. Лучше других себя чувствуют производители товаров и услуг первой необходимости, самая стабильная ситуация – в продуктовом ритейле (доходы акционеров упали лишь на 8–10%). Серьезные проблемы испытывают финансовый сектор, транспортная индустрия, производители программного обеспечения, сырья и т.д. Самое значительное падение доходов (более 20%) произошло в медиа, страховании и банковских сервисах, энергетике, недвижимости и гостиничной индустрии.

Почти 60% опрошенных BCG представителей бизнеса заявили, что уже начали готовиться к рецессии. Более половины уже обновили прогнозы по прибыли, провели оценку текущего инвестиционного плана и начали сокращать расходы. 53% компаний не собираются менять порядок выплаты дивидендов, 40% не рассматривают возможность проведения сделок M&A в случае усугубления кризиса.

BCG называет три возможных сценария восстановления экономики после спровоцированного COVID-19 кризиса:

Быстрое восстановление. Минимальное влияние пандемии на объем ВВП, возвращение к докризисным темпам роста экономики в течение года. Медленное восстановление. Объем ВВП окажется ниже первоначального прогноза, но темпы роста восстановятся. Продолжительная борьба. Сокращение объема и темпов роста ВВП в долгосрочном периоде.

Итоговый сценарий будет зависеть от скорости разработки вакцины и лекарств против COVID-19, мер по предотвращению его распространения и их соблюдения населением и бизнесом, а также от уровня финансовой поддержки со стороны государства.

В рамках исследования BCG опросила в марте 2020 года по 2–3 тыс. респондентов во Франции, Германии, Великобритании, Италии, США, Китае и в других странах.

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