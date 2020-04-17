Падение ВВП в 2020 году на 4,2% – новый консенсус-прогноз Минэкономики

Среднегодовой обменный курс прогнозируется на уровне 28,85 грн за доллар в 2020 году

В 2020 году экономика Украины сократится на 4,2% – такое предположение сделано в новом консенсус-прогнозе Минэкономики. Он построен на основе материалов, предоставленных экспертами Минэкономики, НБУ, институтов НАНУ, Госвнешинформа, Международного центра перспективных исследований, компаний Dragon Capital, ICU, VoxUkraine, Укрсиббанка.

Падение ВВП на 4,2% – это среднее (медианное) значение. Разброс же оценок этого параметра очень большой: от падения на 6,6% до роста на 1,4%. Ожидается, что в 2021 году начнется постепенное восстановление, прогноз – рост на 2,4% (от низкого уровня 2020 года), разброс оценок от 1,5% до 4,4%.

Среднегодовой обменный курс гривны прогнозируется на уровне 28,85 грн за доллар в 2020 году и 30,00 грн – в 2021 году.

Прогноз предполагает сокращение потребления на 3%, импорта – на 12,2%, экспорта – на 7,9%, промышленного производства – на 6,1%, сельскохозяйственного производства – на 1,1%.

Инфляцию на конец 2020 года эксперты прогнозируют в 7%, на 2021 год – 5,9%.

Наибольшая угроза для экономического восстановления в Украине по мнению экспертов – длительное продолжение и усиление внутренних карантинных мероприятий.

Среди мер экономической политики, которые целесообразно внедрять для поддержки бизнеса во время действия карантинных мероприятий, эксперты прежде всего отметили увеличение дефицита бюджета как минимум до 6% для формирования достаточных фискальных стимулов. Среди мер, которые необходимо внедрить для поддержки населения – предоставление государственной финансовой помощи наиболее уязвимым слоям населения для снижения социальной напряженности и стимулирования спроса.

Напомним, Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 7,7% из-за коронавируса. Это больше чем в 2014 году, но меньше чем в 2015-м.

Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса в Украине .

Как ранее сообщал Фокус:

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило макропрогноз по динамике мировой экономики. Оно ожидает, что по итогам 2020 года мировой ВВП снизится на 2,4%. В конце марта агентство ожидало рост мирового ВВП на 0,4%.