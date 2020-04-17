Коронавирус обрушил экономику Китая на рекордные 6,8%

Экономика Китая сократилась на 6,8% в первом квартале 2020 года в годовом исчислении. Это первое такое падение ВВП с 1992 года, когда в Китае начали сообщать квартальные показатели, сообщает The Wall Street Journal

Сокращение ВВП на 6,8% последовало за ростом на 6% в последние три месяца 2019 года. По сравнению с предыдущим кварталом падение составило 9,8%.

Уровень безработицы в городах Китая, который в течение многих лет оставался около 5%, составил 5,9% в конце марта после рекордных 6,2% в феврале. Инвестиции в недвижимость сократились на 7,7%, а продажи жилья ‒ на 22,8%.

Объем промышленного производства за первый квартал сократился на 8,4%, однако в марте по сравнению с мартом прошлого года снижение составило только 1,1%. Объем сельхозпроизводства в годовом исчислении вырос на 3,5%.

Внешнеторговый оборот за три месяца 2020 года снизился в годовом измерении на 6,4%, но в марте падение составило 0,8%.

Несмотря на некоторые улучшения, в течение марта экономика Китая продолжала находиться под сильным давлением, сообщила South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР. Розничные продажи сократились на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале, а инвестиции в основной капитал снизились на 16,1%.

Тепловые изображения показывают, что китайская экономика возобновляет работу после остановки из-за коронавируса

Как ожидает МВФ, экономика Китая вырастет в 2020 году на 1,2% вместо ожидавшихся 6%.

Напомним, 20 апреля в Германии разрешат открыть магазины площадью до 800 квадратных метров. С 4 мая возобновят работу школы.

В Швейцарии готовятся ослабить карантин с 27 апреля. Правительство страны заявило, что больницам будет разрешено выполнять все прежние процедуры, включая плановые операции, также снова откроются парикмахерские и массажные салоны. Начальные школы, магазины и рынки снова откроются в стране 11 мая, а средний школы, профессиональные училища и университеты заработают 8 июня. Будет смягчен и существующий запрет на проведение собраний более 5 человек, но подробности об этом обнародуют в конце мая.

Что касается Украины, то Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией, и когда закончится карантин в Украине.

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