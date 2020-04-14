В Австрии открылись 80% магазинов после смягчения карантина
2020-04-14 17:55:01
Австрия стала первой страной Евросоюза, которая смягчила ограничения после четырех недель строгого карантина, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Deutsche Welle
14 апреля в Австрии открылось около 80% магазинов. Власти позволили вернуться к работе книжным магазинам, магазинам одежды, хозяйственных товаров и цветов. Впрочем, работать им разрешено лишь при условии соблюдения строгих правил: посетители должны носить маски и пользоваться тележками, если они есть – это необходимо для соблюдения дистанции между людьми.
Кроме того, работники магазинов должны регулировать количество людей внутри. Из-за суровых правил перед некоторыми торговыми точками после открытия образовались большие очереди.
Если владельцы магазинов нарушат правила, им грозит штраф до 3600 евро.
Фото: twitter.com/my_amigouk
Как ранее сообщал Фокус:
- ВОЗ назвала прогресс Европы в борьбе с COVID-19 "чрезвычайно хрупким". Организация настаивает на том, что время для послабления карантина еще не пришло.
- Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Европейский Союз рискует потерпеть крах как проект из-за коронавируса.