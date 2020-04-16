Швейцария смягчает карантин и готовится открыть школы, магазины и парикмахерские
2020-04-16 17:48:00
В стране в конце месяца начнется постепенная отмена ограничительных мер
В Швейцарии готовятся ослабить карантин из-за пандемии коронавируса с 27 апреля. Об этом сообщает The Guardian.
Правительство страны заявило, что больницам будет разрешено выполнять все прежние процедуры, включая плановые операции, также снова откроются парикмахерские и массажные салоны.
Начальные школы, магазины и рынки снова откроются в стране 11 мая, а средний школы, профессиональные училища и университеты заработают 8 июня. Будет смягчен и существующий запрет на проведение собраний более 5 человек, но подробности об этом обнародуют в конце мая.
"Распространения коронавируса замедлилось, и наши больницы больше не переполнены до предела", – заявила президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.
Она также подчеркнула, что некоторые меры безопасности все же придется соблюдать.
"Мы хотим быть уверенными в том, что новых вспышек не произойдет, и мы не хотим подвергать опасности те достижения, которых мы достигли на данный момент. Вот почему мы просим людей придерживаться мер по социальному дистанцированию и гигиене, которые были введены", – добавила президент.
В Швейцарии было зарегистрировано 26 422 случаев инфицирования, а еще 1269 человек умерли от коронавируса.
Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Правительство прорабатывает пошаговые модели выхода из режима изоляции. Точных дат, когда закончится карантин в Украине, не знает никто, но ближайший месяц будет решающим в борьбе с COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Дании начинают открывать начальные школы и детские сады. Ученики средних и старших классов пока продолжат обучаться дистанционно.
- В Австрии открылись 80% магазинов после смягчения карантина. Австрия стала первой страной Евросоюза, которая смягчила ограничения после четырех недель строгого карантина, вызванного пандемией коронавируса.
- Также Трамп готовится смягчить карантин в США, несмотря на рекордные показатели COVID-19. Президент заявил, что имеет "полную власть" для снятия общенационального карантина.
- При этом, ВОЗ назвала прогресс Европы в борьбе с COVID-19 "чрезвычайно хрупким". Организация настаивает на том, что время для послабления карантина еще не пришло.