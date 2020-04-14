Трамп готовится смягчить карантин в США, несмотря на рекордные показатели COVID-19
2020-04-14 15:34:00
Президент заявил, что имеет "полную власть" для снятия общенационального карантина
Президент США Дональд Трамп заявил, что обладает "полной властью", чтобы снять общенациональный карантин из-за COVID-19, несмотря на распоряжения губернаторов отдельных штатов. Об этом сообщает ВВС.
"Президент Соединенных Штатов командует", – заявил Трамп на ежедневном брифинге в Белом доме.
Известно, что уже 10 штатов на восточном и западном побережьях США планируют в ближайшее время отменить распоряжения о самоизоляции дома. На данный момент США продолжают лижировать по количеству инфицированных коронавирусом с 582 594 подтвержденными случаями и более 23 тыс. смертельных исходов.
Так, Трамп объявил, что его администрация завершает разработку плана по открытию экономики США. Предварительной датой для ослабления карантина было названо 1 мая.
Действующие рекомендации Белого дома избегать общественных мест, отказаться от поездок и собираться не более 10 человек истекают 30 апреля.
На прошедшей пресс-конференции главный вопрос заключался в том, имеет ли президент полномочия отменять приказы о самоизоляции, принятые на уровне штата.
"Когда кто-то является президентом США, его власть – полная. Губернаторы об этом знают", – подытожил Трамп.
Также он добавил, что будет работать со штатами в отдельном порядке. При этом, Трамп настаивал, что "многочисленные положения" в Конституции США дают ему право на абсолютную власть, не уточняя, какие именно.
Он сообщил журналистам, что число смертей от коронавируса в США начинает выравниваться, а это указывает на успех усилий по социальному дистанцированию.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом, и потому он обдумывает, в каком объеме ее следует в дальнейшем финансировать. В частности, Трамп обвинил ВОЗ в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии, а также ошибочных рекомендациях США по борьбе с пандемией.
- Глава ВОЗ и генсек ООН ответили на критику со стороны Трампа. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал во время пандемии коронавируса не заниматься определением того, кто как выполнил свою работу.
- Разведка США в спецдокладе заявляла, что в Китае сознательно скрывали масштабы вспышки коронавируса в стране, занижая число случаев заражения и уровень смертности от инфекции.
- Также из-за коронавируса Трамп обеднел на $1 млрд, а владелец Zoom вошел в список Forbes. Финансово-экономический журнал обновил свой ежегодный рейтинг богатейших людей мира