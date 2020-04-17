Карантин работает: в Германии коэффициент заражения коронавирусом стал меньше единицы
2020-04-17 09:35:25
20 апреля в стране разрешат открыть небольшие магазины
В ФРГ на протяжении двух последних дней на одного носителя вируса приходилось менее одного заражения. Об этом объявил Институт имени Роберта Коха – федеральный институт по изучению инфекционных и непереносимых болезней, сообщила DW. По данным института, 15 апреля коэффициент заражения коронавирусом, который обозначается как "R", составлял 0,9, а 16-го – 0,7.
Целью введенных карантинных ограничений в Германии было уменьшение коэффициента хотя бы до 1,0, о чем неоднократно говорил глава института Лотар Вилер.
Канцлер Ангела Меркель считает этот показатель важным критерием для снятия ограничений.
20 апреля в Германии разрешат открыть магазины площадью до 800 квадратных метров. С 4 мая возобновят работу школы.
Напомним, в Швейцарии готовятся ослабить карантин с 27 апреля. Правительство страны заявило, что больницам будет разрешено выполнять все прежние процедуры, включая плановые операции, также снова откроются парикмахерские и массажные салоны. Начальные школы, магазины и рынки снова откроются в стране 11 мая, а средний школы, профессиональные училища и университеты заработают 8 июня. Будет смягчен и существующий запрет на проведение собраний более 5 человек, но подробности об этом обнародуют в конце мая.
Как ранее сообщал Фокус:
- За последние сутки в мире заразились коронавирусом 95 тыс. человек. Больше всего новых заражений диагностировали в США – 29,5 тысяч. Во Франции вчера зафиксировали рекордные 17 тыс. заражений. В Турции –4,8 тыс. новых инфицированных. В Великобритании подтвердили –4,6 тыс. новых случаев, в Испании – 4,3, в Италии – 3,7 тыс., в России – 3,4 тыс., в Германии – 3 тыс., в Бразилии – 2 тыс.,в Иране – 1,6 тыс.
- В Дании начинают открывать начальные школы и детские сады. Ученики средних и старших классов пока продолжат обучаться дистанционно.
- В Австрии открылись 80% магазинов после смягчения карантина. Австрия стала первой страной Евросоюза, которая смягчила ограничения после четырех недель строгого карантина, вызванного пандемией коронавируса.
- Трамп готовится смягчить карантин в США, несмотря на рекордные показатели COVID-19. Президент заявил, что имеет "полную власть" для снятия общенационального карантина.
- ВОЗ назвала прогресс Европы в борьбе с COVID-19 "чрезвычайно хрупким". Организация настаивает на том, что время для послабления карантина еще не пришло.