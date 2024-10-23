Отмена бронирования фронт не спасет: кто и как должен найти баланс между военными и гражданскими

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Искусство государственной политики, особенно в демократических странах, — находить, обеспечивать и поддерживать баланс противоположных, иногда конкурирующих общественных интересов. Если это не удается, то возникают серьезные экономические, социальные, а в конечном итоге — и политические проблемы.

На новом ответственном этапе войны против российского нашествия проблема баланса интересов между различными направлениями государственной политики не просто актуальна, ее значение критически возрастает.

В первую очередь сейчас это касается баланса интересов между необходимостью массовой мобилизации и оптимальным обеспечением трудовых ресурсов в тылу. Это баланс между интересами Сил обороны и интересами украинского бизнеса, между интересами национальной безопасности и интересами оптимального функционирования экономики в условиях войны.

Эта проблема стала очевидной еще в конце прошлого года, когда началось обсуждение законопроекта о мобилизации. Еще тогда президент Зеленский напомнил о формуле, согласно которой каждого украинского воина должно экономически обеспечивать 5-6 работников в тылу. И это не только налоги, это обеспечение работы внутренней инфраструктуры, нашего экспорта и тому подобное.

Сейчас эта проблема вновь обострилась. У военных очевидно есть проблемы с выполнением планов мобилизации и, видимо, они обнаружили, что стало слишком много "забронированных" от мобилизации. И поэтому решили пусть временно, но вообще отменить всю систему бронирования. Сейчас до 15 ноября бронирование критически важных специалистов для украинских предприятий приостановлено, и нет ясности, что будет дальше. Из одной крайности бросились в другую. Решая проблемы с мобилизацией, начали быстро провоцировать проблемы экономические.

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Понятно, что отмена системы бронирования сразу вызвала проблемы у бизнеса, причем у того, который работает легально и имеет крупные предприятия или крупные публичные учреждения для своей работы. Уже есть заявления от различных бизнес-ассоциаций и отдельных компаний, что эту проблему надо немедленно решить, иначе возникнут крайне негативные экономические последствия. Я уже не говорю о несправедливости и неэффективности таких действий. Жертвой таких действий становится легальный бизнес, который является экономическим фундаментом нашего сопротивления российской агрессии и жизнедеятельности нашего общества в условиях войны и одновременно — главным источником для государственного бюджета. Да и негосударственное обеспечение нашей армии также осуществляется в основном благодаря национальному бизнесу.

Эту проблему должен был бы решать Кабинет министров, в частности, Министерство экономики. Но они уже не впервые ведут себя крайне пассивно. Президент закономерно прислушивался к потребностям военных. А правительство свою функцию в балансировании интересов военных и экономики, к сожалению, не выполнило. И поскольку у нас ключевые решения, особенно в условиях войны, принимаются президентом Украины, то сейчас, по моему мнению, именно он должен обеспечить этот критически важный баланс интересов. Именно президент должен выступить в роли верховного арбитра в поддержании оптимального баланса интересов экономического и военного блоков нашей государственной политики.

Процедуру бронирования критически важных специалистов для украинских предприятий надо восстановить (возможно, в определенной степени обновить), как и сам список таких критически важных предприятий. Иначе дефицит отдельных критически важных групп специалистов (в первую очередь сварщиков, энергетиков, специалистов металлургических и машиностроительных предприятий и т. п.) спровоцирует кризисные и даже разрушительные последствия для экономики Украины, в частности, ее оборонного сектора.

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