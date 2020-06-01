Шмыгаль раскрыл программу стимулирования экономики: 230 пунктов за три года
2020-06-01 23:12:00
Документ прошел многочисленные обсуждения
Премьер министр Денис Шмыгаль обнародовал подробности программы по стимулированию экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, программа Кабинета министров рассчитана три года.
"На прошлой неделе мы представили программу стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19. Над ней мы работали с привлечением большого количества аналитиков, научных центров, бизнес ассоциаций. План мероприятий включает примерно 230 пунктов", – написал Шмыгаль.
По словам премьера, программа включает в себя меры по восстановлению работы микро-, малого, среднего бизнеса, стимулирования промышленности, агропромышленного комплекса, так называемая "регуляторная гильотина", которая позволяет говорить об ослаблении регуляторного давления на бизнес, который пострадал от коронакризиса.
Документ прошел многочисленные обсуждения. Сейчас программу дорабатывают в министерствах, чтобы передать на дальнейшее обсуждение в комитетах Верховной Рады.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 мая президент Владимир Зеленский на телеконференции с Кабинетом министров заявил, что правительство должно представить дополнительные меры по преодолению экономического кризиса после эпидемии коронавируса.
- Кабмин признает, что вести бизнес в Украине стало сложнее, а ВВП в 2020-м упадет на 4,8%. В связи с этим, в правительстве подготовили план выхода из финансового кризиса. Так, приоритетными для себя сферами Кабмин определил сферы информационных услуг, производства химвеществ, научные исследования, образование, водоснабжение, транспорт, сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, здравоохранение и производство лекарств. Также у Шымгаля считают, что в условиях пандемии коронавируса, Украине нужно поддержать отечественного производителя. Под такой защитой подразумеваются тарифные и нетарифные барьеры для защиты украинских товаров от конкуренции с импортными.
- Один из способов разогреть экономику после кризиса из-за коронавируса – увеличение финансирования оборонной сферы. Об этом на встрече с послами Большой семерки рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.