Шмыгаль предлагает "разогреть экономику" за счет оборонки

Такой "разогрев" – это часть "большого плана" по выходу из экономического кризиса, говорят в Кабмине

Один из способов разогреть экономику после кризиса из-за коронавируса – увеличение финансирования оборонной сферы. Об этом на встрече с послами Большой семерки рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы намерены увеличить финансирование и заказ в промышленной и оборонной сферах уже в этом году для того, чтобы сохранить рабочие места, а также дать возможность работать сопутствующим бизнесам", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, такой "разогрев экономики" – это часть "большого плана" по выходу из экономического кризиса.

Также глава Кабмина отметил, что на повестке дня стоят и другие реформы, которые призваны дать импульс экономическому развитию. Среди них – реформа таможни и налогообложения малого и микробизнеса.

"Нам нужно еще сделать, как мы это называет, – "регуляторную гильотину". Это реформа дерегуляции, чтобы всячески облегчить работу малого бизнеса", – добавил Шмыгаль.

Что касается медреформы, то премьер заявил, что "если у инфекционной больницы нет больных, это не значит, что врачи не должны получать зарплату". "В целом, второй этап медреформы может затянуться. Будем просить международных партнеров поддржать нас в реализации этой реформы", – сказал также Шмыгаль.

Как ранее сообщал Фокус:

Промышленное производство в Украине сократилось в апреле в годовом выражении на 16,2%. Для сравнения, в марте падение в годовом выражении составляло 7,7%, в феврале – 1,5%, в январе – 5,1%.