В апреле промпроизводство в Украине сократилось на 16,2%

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в апреле упало на 12,8%

Промышленное производство в Украине сократилось в апреле в годовом выражении на 16,2%. Для сравнения, в марте падение в годовом выражении составляло 7,7%, в феврале – 1,5%, в январе – 5,1%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в апреле упало на 12,8%.

По информации Госстата, наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в апреле в перерабатывающей промышленности – 20,3%. В добывающей промышленности падение составило 11,2%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 7,2%.

Что касается производства в разрезе основных промышленных групп, то наибольшее падение зарегистрировано по потребительским товарам длительного использования и по инвестиционным товарам – соответственно 40,4% и 34,3%. По товарам промежуточного потребления производство упало на 22,1%.

В целом за первые четыре месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство сократилось на 7,9%.

Как ранее сообщал Фокус:

Промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 1,8% по сравнению с 2018 годом, при этом в декабре-2019 к декабрю-2018 снижение составило 7,7%.

В марте 2020 года объемы промышленного производства по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года сократились на 7,7% (по сравнению с февралем падение составило на 1,5%), но с учетом коррекции на эффект календарных дней – на 8,6%.