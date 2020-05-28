С импортозамещением и Фондом фондов. В СМИ появилась программа Кабмина по спасению экономики

Одним из направлений Кабмин определил поддержку отечественного производителя. Для этого предлагается тарифами защищать украинских товаров от конкуренции с импортными

Кабмин признает, что вести бизнес в Украина стало сложнее, а ВВП в 2020-м упадет на 4,8%. В связи с этим, в правительстве подготовили план выхода из финансового кризиса. Текст документа публикует НВ.

Так, приоритетными для себя сферами Кабмин определил сферы информационных услуг, производства химвеществ, научные исследования, образование, водоснабжение, транспорт, сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, здравоохранение и производство лекарств.

Также у Шымгаля считают, что в условиях пандемии коронавируса, Украине нужно поддержать отечественного производителя. Под такой защитой подразумеваются тарифные и нетарифные барьеры для защиты украинских товаров от конкуренции с импортными.

В пакет мер по поддержке украинского производителя войдет и субсидирование: таким образом планируется наращивать экспорт. При этом, в Кабмине обещают действовать в рамках взятых на себя обязательств в ВТО и других организациях.

Есть у Кабмина и планы по восстановлению авиастроительства. Под эти цели планируется выделить 750 млн грн. Примечательно, что ранее президент Владимир Зеленский говорил о намерении создать госавиакомпанию, которая была бы на уровне Turkish Airlines.

"Мы построим и государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему государственному "Антонову" и привлечем много рабочих мест", – говорил Зеленский. А президент МАУ Евгений Дыхне, тем временем, жаловался на отсутствие диалога с правительством, который мог бы решить экономические проблемы сферы авиаперевозок.

В рамках спасения украинской экономики Кабмин также предлагает создать ряд новых агентств и органов. Среди них:

Государственный Фонд фондов, который занимался бы привлечением национальных и иностранных инвестиций;

региональные консультационные офлайн-центры по поддержке предпринимательства;

институт торгового представительства с офисами за рубежом (на это выделят 261 млн грн).

Сегодня, 28 мая, преьмьер Денис Шмыгаль также рассказывал, что один из способов "разогреть экономику" после кризиса из-за коронавируса заключается в увеличении финансирования оборонной сферы.

Также глава Кабмина отметил, что на повестке дня стоят и другие реформы, которые призваны дать импульс экономическому развитию. Среди них – реформа таможни и налогообложения малого и микробизнеса.

Как ранее сообщал Фокус:

Промышленное производство в Украине сократилось в апреле в годовом выражении на 16,2%. Для сравнения, в марте падение в годовом выражении составляло 7,7%, в феврале – 1,5%, в январе – 5,1%.