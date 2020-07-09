Есть основания, что Украина выходит из кризиса, – Марченко

Есть основания полагать, что Украина выходит из кризиса. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию "Сегодня".

"Есть основания считать, что мы выходим из кризиса. МВФ дает нам 8,2% падения ВВП, ранее давал 7,7%. Мы считаем, что 4,8% – реальный показатель. Посмотрим по итогам второго квартала", – сообщил Марченко.

По его словам, тяжелыми месяцами были апрель и май, а в июне уже запустились экономические процессы.

Он также добавил, что нет оснований считать, что падение экономики в Украине будет больше, чем в развитых странах.

"Этому есть несколько объяснений. Главная проблема, которую создал Covid-19, – разорваны экономические цепочки. Но Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие цепочки. А рынки нашей экспортной продукции сохранились. Имею в виду зерновые и продукты питания. Падение цен на руду и металл не такое сильное, как на нефть и газ. Поэтому для нас, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран. Считаю, мы достойно выйдем из этой сложной ситуации", – добавил министр.

Марченко считает, что сегодня нет оснований ожидать падения цен на продукцию отечественного экспорта.

"Видим четкие сигналы о восстановлении экономики США, европейских экономик, восстановлении производства. Идут заказы на поставки продукции металлургии. Сохранился спрос на продукцию химпрома, лекарственные средства. А на продукты питания и зерновые спрос был всегда. Причем в период пандемии он был выше, чем раньше. Мы одна из топовых стран, обеспечивающих мир продуктами питания", – рассказал Марченко.

Он также уверен, что у Украины хватит сил, чтобы восстановиться и стать сильнее.

Реальный валовой внутренний продукт Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%. Такие данные были опубликованы в ежемесячном обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с начала июня фиксируется стабилизация на украинском рынке труда.