Нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году, – эксперты

Прогноз динамики цен дали эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.

"Давление недофинансирования будет очень серьезным. Некоторым производителям будет реально сложно продолжать добычу", – сказал главный инвестиционный директор хедж-фонда Northern Trace Capital Тревор Вудс.

При этом эксперты полагают, что спрос на нефть, резко упавший во время пандемии коронавируса, не сможет восстановиться за короткий промежуток времени. Низкий спрос будет удерживать цены на текущем уровне, отмечают они.

Однако когда спрос начнет расти, будет напросто нарастить предложение нефти. Аналитик JPMorgan Кристиан Малек считает, что добытчикам придется дополнительно инвестировать $625 млрд к 2030 году, чтобы удовлетворить спрос. "Может ли стоимость нефти достичь $100 в предстоящие два года? Конечно", – добавил он.

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Если же с инвестициями будет задержка, то нефть может подорожать до $150 к 2025 году. "Финансовое давление на добывающие компании огромное. Большинство из них не сможет вернуться к прежним объемам добычи. Поэтому цена в $150 за баррель вполне достижима к 2025 году", считает Вудс.

Директор по инвестициям фонда Matilda Capital Management Ричард Фуллартон не исключил роста цен на нефть выше $100 уже до конца текущего года.

Оптимистично он расценивает и ситуацию с запасами нефти на Земле. "Нам никогда до конца не исчерпать запасы нефти. Вопрос лишь в том, сколько нужно будет потратить, чтобы добраться до нее", – сказал он.

Текущие цены на нефть Brent – около $41, а WTI около $39 за баррель.

Страны ОПЕК+ в июне выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 108%, говорится в июльском отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Добыча снизилась на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с маем до 33,4 млн б/с. Сокращение произошло во многом из-за дополнительного снижения добычи Саудовской Аравией – на 1 млн б/с.

Россия выполнила сделку на 100%, Казахстан – на 98% , Ангола – на 89%, Ирак – на 89%, Конго – на 34%, а Габон нарастил добычу вместо сокращения.

Потери ВВП России из-за сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ составят по 1,2% в 2020 и 2021 годах, сообщил заместитель министра финансов Владимир Колычев. Он пояснил, что объем добычи будет ниже, чем планировалось ранее. По его словам, дефицит бюджета в 2020 году может составить около 5% ВВП при условии, если антикризисный пакет мер будет исполнен на 100%.