Саудовская Аравия сокращает поставки нефти и повышает цены

Саудовская Аравия 15 июня сообщила о сокращении объемов нефти, которые она поставит в июле пяти нефтеперерабатывающим предприятиям в разных странах Азии, передало агентство Bloomberg. Это решение стало следствием согласия стран ОПЕК + сохранить в июле нынешний рекордный уровень сокращения добычи нефти.

Объем поставок в июле сократится на 10–40%. При этом наибольшие сокращения будут для южнокорейских предприятий, в то время как японские получат все запрошенные объемы. Но эти потребители в Японии в июне получат меньше заказанного. Так Саудовская Аравия пытается "уравновесить" свои ограничения.

О сокращении в июне поставок на 10–30% для трех потребителей в Азии было объявлено 14 июня.

Неделей ранее Saudi Aramco, крупнейшая нефтегазовая компания Саудовской Аравии, повысила июльские цены на экспорт сырой нефти. В сравнении с июнем рост цены нефти марки Arab Light при продаже в Азию, на которую приходится более половины продаж саудовской нефти, является самым большим за последние 20 лет – ее стоимость выросла на $6,1 за баррель. Такие данные приводит Bloomberg. В целом это повышение цен отменяет почти все скидки на нефть, которые королевство ввело во время месячной ценовой войны с Россией.

"Мы возвращаемся к уровням цен 2019-го или даже 2018 года для многих классов нефти", – сказал Робин Миллс, основатель консалтинговой компании Qamar Energy в Дубае. Сильнее всего Aramco повысила цены на марки легкой нефти, которую проще перерабатывать в бензин. Это говорит о том, что компания видит хорошие перспективы для возобновления поставок топлива, "хотя маржа нефтеперерабатывающих заводов остается очень слабой", сказал Миллс.

Напомним, что министры стран ОПЕК+ 6 июня решили сохранить текущие договоренности о сокращении добычи. В мае – июне участники соглашения придерживались общей квоты сокращения 9,7 млн баррелей в сутки, и, согласно изначальной договоренности, с начала июля эта квота должна была уменьшиться на 2 млн б/с. Теперь же в июле квота будет сохранена, хотя и в чуть меньшем размере – 9,6 млн б/с.

Как ранее сообщал Фокус: