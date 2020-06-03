Цена нефти Brent впервые с начала марта превысила 40 долларов за баррель

Котировки выросли на фоне новостей о том, что участники сделки ОПЕК+ обсуждают возможность продлить ограничения, достигнутые в рамках соглашения

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок.

По состоянию на 4:30, баррель Brent с поставкой в августе стоил 40,36 долларов.

Цена на нефть марки WTI с поставкой в июле также выросла. На максимуме она составляла 37,81 доллар за баррель.

Фьючерсы на Лондонской фондовой бирже выросли примерно после закрытия на самом высоком уровне с 6 марта, в день, когда распался альянс ОПЕК+.

Котировки выросли на фоне новостей о том, что участники сделки ОПЕК+ обсуждают возможность продлить ограничения, достигнутые в рамках соглашения, еще на два месяца, сообщает Bloomberg.

После объявления 6 марта о непродлении сделки о сокращение добычи нефти цены на ее рухнули, потеряв около 30%. После этого они продолжили падение и даже ушли в отрицательные значения.

Сдержать обвал цен на нефть должно было новое соглашение ОПЕК+, которого удалось достичь 12 апреля. Оно будет действовать до 30 апреля 2022 года, его продление обсудят в декабре 2021-го.

Как ранее сообщал Фокус:

1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+).

Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца.

В итоге стороны ни к чему не договорились. Отказ от сделки тогда в Роснефти объясняли в том числе и нежеланием "расчистить место для дорогой сланцевой американской нефти".

Однако после стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп.