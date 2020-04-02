Кто пролил первую нефть. Как Саудовская Аравия заставила Россию просить о пощаде

Резкое падение мировых цен на нефть ударило по нефтедобывающей промышленности США и России. На этом фоне Вашингтон и Москва активизировали переговоры о новом соглашении по добыче нефти, но Эр-Рияд продолжает гнуть свое

1 апреля закончилось соглашение между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+). Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца. В итоге стороны ни к чему не договорились. Отказ от сделки тогда в Роснефти объясняли в том числе и нежеланием "расчистить место для дорогой сланцевой американской нефти".

После провала переговоров обе страны анонсировали увеличение добычи нефти. Саудовская Аравия заявила о намерениях добывать на 2,5 млн баррелей в сутки больше. Министр энергетики России Александр Новак говорил, что Россия может увеличить добычу на 250-300 тыс. баррелей в сутки, а в перспективе – на 500 000 баррелей в сутки.

После провала переговоров на фоне падения спроса на нефть из-за коронавируса произошел резкий обвал цен на нефть. При этом с каждым днем его последствия становятся все более ощутимыми. 1 апреля Whiting Petroleum Corp, занимающаяся разведкой и добычей сланцевой нефти, заявила о банкротстве. Она является одной из крупнейших компаний, занимающихся операциями по гидроразрыву пласта, которые необходимы при добыче сланцевой нефти, в провинции Баккен (Bakken) и станет, таким образом, первой жертвой нефтяного кризиса в США, пишет Barron's.

Компания намерена подать заявление на защиту от кредиторов согласно статьи 11 закона о банкротстве. Соглашение с кредиторами предполагает рефинансирование более $2,2 млрд долгов путем замены всех своих долговых обязательств на 97% новых акций. Прежним акционерам компании после реструктуризации достанется только 3% акций.

В то же время в компании заявили, что имеют на счетах около $585 млн и продолжат работать без сбоев.

В качестве причин для планируемого банкротства Whiting Petroleum указала на низкие цены на нефть и газ и неопределенность из-за пандемии коронавируса и саудовско-российской ценовой войны. И если еще в 2015 году акции компании торговались на уровне $150, то 31 марта они упали до 67 центов.

Ударил нефтяной кризис и по РФ. Как сообщает РБК, расчетная цена на российскую нефть Urals стала отрицательной — в течение двух дней расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи сорта в портах Европы.

Как сообщает издание, поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России. С начала недели доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье.

Экспорт станет невыгодным, если текущая ситуация сохранится в течение месяца. Российские компании выходят в ноль, экспортируя нефть при цене Urals в 15-16 долларов за баррель (CIF Роттердам) при текущем курсе валют и ставке фрахта. Однако 1 апреля стоимость Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимального уровня с марта 1999 г. — $10,54/барр. (в бюджет РФ на 2020 год заложена цена за баррель нефти Urals не ниже $42,4).

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительства РФ сообщило, что РФ уже отказалась от планов увеличивать добычу из-за огромного переизбытка нефти на мировом рынке.

В таким условиях 30 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре состояние дел на нефтяном рынке. По итогам беседы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они договорились начать консультации по ситуации на рынке нефти.

"Безусловно, есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран", — отметил он.

1 апреля Дональд Трамп выступил с более позитивным месседжем. Он сообщил, что недавно разговаривал с лидерами России и Саудовской Аравии и считает, что они в течение "нескольких дней" заключат сделку для прекращения ценовой войны на нефтяном рынке, что приведет к снижению добычи и восстановлению цен.

"Нефтяная промышленность во всем мире разорена. Это очень плохо для России, это очень плохо для Саудовской Аравии. В общем это очень плохо для обеих стран. Я думаю, они заключат сделку", - сказал он.

Трамп также сообщил, что пригласил руководителей нефтяной отрасли США в Белый дом, чтобы обсудить возможности оказания помощи сектору. Как ожидается, в первой встрече в пятницу примут участие крупные компании, среди которых Exxon Mobil, Chevron, Occidental Petroleum и Continental Resources.

На фоне таких заявления Трампа фьючерсы на сырую нефть подскочили более чем на 10% (цены за баррель нефть марки Brent превысили 27 долларов, а марки WTI - 22 доллара).

Однако аналитики предупреждают, что до заключения соглашения о сокращении производства еще предстоит пройти долгий путь.

Саудовская Аравия от своих планов нарастить добычу нефти не отказалась и 1 апреля поставила на рынок рекордные в 12 млн баррелей. При этом Ер-Рияд сообщил о планах увеличить добычу до 13 млн баррелей в день.

"Это явный признак того, что саудиты не готовы отступать в ценовой войне, несмотря на то, что россияне теперь говорят, что не будут увеличивать объемы производства, учитывая текущее переизбыток на рынке", — говорится в сообщении ING.