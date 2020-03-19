Из-за падения цены на нефть Россия потеряет около $38 млрд в 2020 году

Для закрытия бюджетной дыры потребуется взять 600 млрд рублей из Фонда национального благосостояния РФ

В ходе торгов 18 марта стоимость российской нефти марки Urals ("Юралс") упала до $18,64 за баррель, сообщает Argus media. Это минимальный уровень с февраля 2002 года.

Агентство также отмечает, что участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен на нефть на фоне сокращения нефтепереработки. Это произошло из-за того, что нефтепродукты скопились в хранилищах, поскольку пандемия коронавируса вызвала снижение мировой экономической активности. Разрыв же сделки ОПЕК+ (это произойдет в апреле) только усугубит ситуацию.

Российский бюджет на 2020 год сверстан из расчета цены барреля Urals (она обычно на несколько долларов дешевле Brent) в $42,4. Таким образом, бюджет уже несет потери. "Федеральный бюджет РФ в 2020 году лишится почти 3 трлн рублей (около $37,5 млрд) нефтегазовых доходов при текущих ценах на нефть", – сказал 18 марта министр финансов России Антон Силуанов. На прошлой неделе он оценивал потери бюджета в 2020 году от снижения цен на нефть в 2 трлн рублей.

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Минфин РФ объявил, что из Фонда национального благосостояния (ФНБ) планирует потратить в 2020 году на покрытие бюджетной дыры 600 млрд рублей.

Накопленные резервы ФНБ (около $125 млрд), а также международные резервы РФ ($560 млрд)придают большой запас прочности российской экономике. Но эти средства планировали использовать не для ее поддержания, а для реализации национальных проектов и социальных программ.

Цена на нефть Brent, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун. По его словам, после развала сделки ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия начали "войну на истощение". По его словам, если бы стороны договорились о продлении сделки, то баррель нефти сейчас стоил бы около $50.

В четверг, 19 марта, цена на нефть Brent к середине дня выросла до $26 за баррель.

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 20 марта. Курс доллара составил 80,16 руб. (+2,94 руб.), евро – 87,27 руб. (+2,38 руб.).

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