Трамп заявил, что США не обязаны сокращать добычу нефти

При этом, американский лидер заявил, что выступил посредником между Россией и Саудовской Аравией

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению нефтедобычи на 15 млн баррелей в сутки он выступил посредником.

Об этом сообщает Reuters.

При этом, по его словам, США в свою очередь не должны сокращать объемы добычи нефти.

По словам министра энергетики США Дэна Бруйетта, Белый дом настроен на то, что Россия и Саудовская Аравия придут к соглашению в ближайшие несколько дней. Помимо этого, Трамп заявил, что власти США помогут нефтяным компаниям страны, пострадавшим от падения спроса на нефть на фоне эпидемии коронавируса, чтобы те остались в "хорошей форме".

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