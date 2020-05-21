В Одессу впервые привезли 76 тыс. тонн американской нефти WTI

Нефть марки WTI добывают в Техасе и используют для производства бензина. В конце апреля цены на ее фьючерсы впервые в истории упали ниже нуля

Вчера вечером, 20 мая, в Одесский порт зашел танкер под флагом Катара, который привез в Украину 76 тыс. тонн нефти марки WTI. Об этом сообщает администрация Одесского морского порта.

Танкер с нефтью вышел из порта города Недерланд, штат Техас, США. Именно в Техасе и добывают нефть марки WTI (West Texas Intermediate). Сырье закуплено для нужд Кременчугского НПЗ.

Нефть WTI привезли в Украину впервые: предыдущие танкеры заходили в Одесский порт с нефтью Bakken, которая добывается в США и в Канаде (штаты Северная Дакота и Монтана и провинции Саскачеван и Манитоба). WTI обычно используется для производства бензина.

В роли продавца и фрахтовщика судна выступила транснациональная нефтегазовая компания British Patroleum.

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко говорил, что Украина могла бы хранить иностранную нефть в своих хранилищах. По его словам, такой бизнес сейчас самый прибыльный.

Такое заявление Витренко сделал на фоне падения цены на фьючерсную нефть марки WTI до отрицательных значений: тогда на рынке сложилась ситуация, при которой сырье было негде хранить. В то же время, было невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава нефтяного дивизиона "Нафтогаза" Николай Гавриленко также рассказывал, что азербайджанская нефтяная компания Socar интересовалась возможностью хранить нефтепродукты в Украине.

По словам Гавриленко, на первых порах нефть можно хранить в линейной части участка нефтепровода Кременчуг-Лисичанск – туда поместится около 400 тыс. тонн или в резервуарном парке на морском нефтяном терминале (МНТ) "Южный".