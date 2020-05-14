Socar предлагала хранить ее нефть, но законы Украины не рассчитаны на это, – "Укртранснафта"

В этой связи "Укртрнаснафта" уже обратилась в Минфин и попросила разрешение на создание лицензионного таможенного склада на базе своих же мощностей

Азербайджанская нефтяная компания Socar интересовалась возможностью хранитель нефтепродукты в Украины, но для этого нет нормативной базы в украинском законодательстве.

Об этом в интервью encorr рассказал гендиректор "Укртранснафты" и глава нефтяного дивизиона "Нафтогаза" Николай Гавриленко, передает Интерфакс-Украина.

"Та же Socar, когда обратились к нам, сказала: мы хотим хранить у вас нефть в пределах года с возможностью принятия решения, куда ее девать: либо перерабатывать у вас, либо вывозить в сторону Беларуси, либо снова на на танкеры и реализовывать на свободном рынке", – рассказал Гавриленко.

В то же время, по его словам, сейчас законодательство Украины не позволяет хранить иностранную нефть. Поэтому "Укртрнаснафта" обратилась в Минфин и попросила разрешение на создание лицензионного таможенного склада на базе своих же мощностей.

Гавриленко отмечает, что на первых порах нефть можно хранить в линейной части участка нефтепровода Кременчуг-Лисичанск – туда поместится около 400 тыс. тонн.

"Мы предлагаем признать недействующий участок нефтепровода емкостью с определенными нюансами. Если это будет принято, мы сможем выйти на рынок", – добавил он.

Кроме нефтепровода, нефть можно хранить и в резервуарном парке на морском нефтяном терминале (МНТ) "Южный". Но это парк сможет вместить 170 тыс. тонн, в то время как один танкер перевозит 90 тыс. тонн.

Также в "Укртранснафте" напомнили о планах расширить резервуарный парк МНТ "Южный", установив туда четыре резервуара на 120 тыс. тонн каждый. Однако, законопроект, который даст зеленый свет созданию запасов нефти, все еще находится на согласовании в министерствах.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко говорил, что Украина могла бы хранить иностранную нефть в своих хранилищах. По его словам, бизнес по хранению нефти является самым прибыльным сейчас.