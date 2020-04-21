Цены на нефть продолжают падать: баррель Brent подешевел на 27,7%

Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК рассматривают возможность начать сокращение добычи нефти как можно скорее, не дожидаясь 1 мая

Цена июньских фьючерсов нефти марки Brent на торгах 21 апреля снизилась на 27,7%, до $18,50 за баррель. Она упала ниже $19 впервые с февраля 2002 года.

Стоимость нефти марки WTI после роста на открытии торгов вернулась к снижению. Июньские фьючерсы подешевели до $16,32 за баррель (приблизительно на 23%).

На торгах 20 апреля стоимость нефти WTI впервые в истории была отрицательной. В ходе торгов стоимость контракта на поставку этой марки нефти достигала минус $40,32 за баррель. Но эти торги не отражают ситуацию на рынке. В "минус" продавался только майский фьючерс, который закрывался 21 апреля. Его владельцам нужно было решить, что с ним делать: реализовать, то есть получить нефть, поменять его на июньский или продать. Если получать нефть, то сразу возникает вопрос, где ее хранить. Хранилища в США практически заполнены (нефть WTI американская и там же продается). Поэтому фьючерсы и продавались по отрицательной цене, то есть с обещанием доплатить покупателю.

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Июньские же фьючерсы отражают реальную ситуацию на рынке. Нефть дешевеет, так как спрос стабильно падает из-за пандемии коронавируса. В результате предложение на рынке намного превышает спрос. 1 мая должно вступить в силу соглашение ОПЕК+ о сокращении мировой добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. А согласно прогнозам Международного энергетического агентства, избыточное предложение нефти в апреле составит 29 млн баррелей в сутки, а в среднем в 2020 году — 9,3 млн.

В результате Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК рассматривают возможность начать сокращение добычи нефти как можно скорее, не дожидаясь 1 мая, сообщает The Wall Street Journal.

Как ранее сообщал Фокус:

1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+). Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца.

Однако после стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп.