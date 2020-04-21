Марки нефти WTI и Urals торгуются по отрицательной цене

Курс рубля к доллару упал после обвала на рынке нефти WTI, который случился вчерашним вечером. За 1 доллар просят 76 рублей.

В начале недели рубль снижается по отношению к доллару и к европейской валюте из-за падения цен на нефть, сообщает РБК.

Курс доллара к 11:00 увеличился на 98 копеек, до 76,53 рубля.

Евро подорожал на старте торгов до 82,28 руб./евро (+28,75 копейки).

Вечером цена майских фьючерсов нефти марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже упала ниже $0,00 за баррель, сегодня утром цены вернулись в плюсовой диапазон, но не надолго. Сегодня утром WTI торгуется за -4 доллара.

В тот же вечер, вслед за WTI, упала и цена российской нефти Urals.

Обвал цены на Urals связан с резким падением цены на нефть американской марки WTI.

В краткосрочной перспективе на курс рубля будет влиять динамика цен на нефть, а также общее отношение инвесторов к активам развивающихся стран, говорит директор по инвестициям "Сбербанк управление активами" Ренат Малин. По его оценкам, в краткосрочной перспективе волатильность (показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены) сохранится на текущем уровне, целевой курс рубля - 73-75 за доллар, передает Российская газета.

Как ранее сообщал Фокус:

1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+).

Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца.

В итоге стороны ни к чему не договорились. Отказ от сделки тогда в Роснефти объясняли в том числе и нежеланием "расчистить место для дорогой сланцевой американской нефти".

Однако после стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп.