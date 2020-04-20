Впервые в истории. Цена нефти марки WTI упала ниже нуля

Это означает, что производители платят покупателям за то, чтобы они забирали свою нефть, чтобы попытаться предотвратить закрытие месторождений раньше своих конкурентов

Цена нефти марки WTI с поставками в мае упала до $0,01 за баррель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). В 21:08 был заключен контракт на майские поставки по негативной цене — покупатель получает $0,05 за каждый баррель.

Об этом пишет издание Ведомости, ссылаяст на Bloomberg.

Нефть стала стремительно падать в последний день перед истечением майского контракта. Майские фьючерсы WTI упали ниже $1/барр. к 20.50 мск. Обвалу на биржевых торгах нефти предшествовали сообщения о том, что хранилище нефти WTI в пункте отгрузки в Оклахоме может полностью заполниться в ближайшие недели, сообщает Financial Times.

Июнькие фьючерсы WTI и Brent подешевели, но избежали фактического обнуления. На Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) последний контракт на поставки WTI в июне был заключен по цене барреля в $21,77 (−14.97%), контракт на поставки Brent — по цене барреля в $25.81 (−8,79%).

Речь идет о падении цен только на майские фьючерсы, которые истекают 21 апреля, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «В июньском контракте, который сейчас фактически уже стал основным торгуемым инструментом для рынка, цены находятся вблизи уровня $22 за баррель», – отмечает Покатович. Urals с поставкой в порты Средиземноморья подешевел отношению к 17 апреля на 11,3% до $13,97 за баррель, следует из данных Refinitiv.

Обвал котировок майского контракта сейчас вряд ли может объясняться действием фундаментальных факторов, в том числе, такой тенденцией как заполнение хранилищ нефти, считает Покатович.

Владелец NYMEX – CME Group даже заявила, что цены на нефть для майского контракта могут стать отрицательными. Это означает, что производители будут платить покупателям за то, чтобы они забирали свою нефть, чтобы попытаться предотвратить закрытие месторождений раньше своих конкурентов.

Как ранее сообщал Фокус:

1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+).

Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца.

В итоге стороны ни к чему не договорились. Отказ от сделки тогда в Роснефти объясняли в том числе и нежеланием "расчистить место для дорогой сланцевой американской нефти".

Однако после стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп.