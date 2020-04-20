Российская нефть Urals ушла в минус вслед за американской WTI

Нефть из РФ обесценилась на фоне обвала цены на WTI до минус $40 за баррель

Расчетная цена нефти марки Urals, которой торгуют российские компании, составила минус $2 за баррель – это на 112,7% меньше вчерашних $15,75.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные сервиса Refinitiv.

Обвал цены на Urals связан с резким падением цены на нефть американской марки WTI, которая сегодня сначала обновила антирекорд 1999 года, упав в цене ниже $15 за баррель, а потом и вовсе рухнула до минус $39,44 ( -315,87%).

Падение WTI связано с тем, что хранилище нефти этой марки в пункте отгрузки в Оклахоме (США) может полностью заполниться в ближайшие недели. Таким образом, нефть скоро будет негде хранить.

Учесть нужно и то, что сейчас по всему миру – карантин из-за коронавируса, поэтому спрос на нефть не такой большой. При отрицательной цене продавцы платят покупателям за нефть.

Сдержать обвал цен на нефть должно было новое соглашение ОПЕК+, которого удалось достичь 12 апреля. Оно будет действовать до 30 апреля 2022 года, его продление обсудят в декабре 2021-го.

Согласно договоренностям 23-х стран, в мае–июне 2020 года снижение нефтедобычи составит 9,7 млн баррелей в сутки, с июля до конца 2020 года – 7,7 млн баррелей, с конца 2020-го до мая 2022-го – 5,7 млн баррелей. База для отсчета квот на добычу – октябрь 2018 года.

Победителем из переговоров вышла Мексика: она должна будет в мае-июне снизить добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки, а не на 400 тыс., как предполагалось ранее

Как ранее сообщал Фокус:

1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+).

Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца.

В итоге стороны ни к чему не договорились. Отказ от сделки тогда в Роснефти объясняли в том числе и нежеланием "расчистить место для дорогой сланцевой американской нефти".

Однако после стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп.