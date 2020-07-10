В январе – мае заробитчане перевели в Украину 4,5 млрд долларов, – НБУ

В мае переведено 805 млн долларов – это на 2,5% (21 млн долларов) меньше, чем в апреле, и на 210 млн долларов (20,7%) меньше, чем в мае 2019 года. Об этом говорится в справке НБУ о динамике объемов частных денежных переводов в Украину.

Всего за пять месяцев в страну поступили 4,54 млрд "частных" долларов – это на 2,2% меньше, чем за соответствующий период 2019 года (4,64 млрд долларов).

Согласно оценке НБУ, объем переводов через неформальные каналы существенно сократился с марта. В январе и феврале поступления были на уровне 480 млн долларов, в марте – 349 млн, апреле – 296 млн, в мае – 226 млн долларов. В мае-2019 года объем таких переводов был 488 млн долларов. Такой спад, вероятно, можно объяснить карантинными ограничениями.

Для отправки денег люди стали чаще использовать международные платежные системы – в мае через них поступило 225 млн долларов. Это самый высокий показатель за последние три года.

Напомним, с началом пандемии коронавируса заробитчане столкнулись с большими прблемами - в странах пребывания для них стало меньше работы. Вернуться в Украину было сложно из-за ограничений, введенных на госгранице. Когда же экономика европейских стран начала оживать и снова стала нуждаться в рабочих руках, украинские власти попытались было не выпускать украинцев из страны.