Ограничений на выезд из страны нет, есть только забота об украинцах, – Шмыгаль

По словам премьера, Кабмин только хочет не допустить импорт-экспорт коронавируса

Премьер-министр Денис Шмыгаль отрицает наличие ограничений на выезд украинцев на заработки в Европу.

"По ограничению выезда – это фейк и ложь. Никаких ограничений Кабмин не устанавливал", – заявил он.

При этом он признал, что для выезда украинских трудовых мигрантов в Европу ведутся переговоры с иностранными компаниями. По его словам, правительство ставит для этого ряд условий: официальное трудоустройство, медицинские гарантии, гарантии возвращения в Украину, гарантии нормальных условий работы и проживания.

"Речь идет только о заботе о наших гражданах. Мы говорим от том что если люди едут на работу в Европу – то это не должен быть двухнедельный туризм туда-сюда, импорт-экспорт коронавируса. Мы не для того два месяца держали страну и вся Европа держит свои страны закрытыми, чтобы сегодня каждый день привозить 100-200 тыс. инфицированных людей и постоянно бороться и валить экономику страны", – заявил премьер.

Напомним, посольство Великобритании заявило, что Украина запретила выезд своих граждан в Соединенное королевство без разрешения МИД. При этом министерство иностранных дел утверждает, что общих ограничений выезда граждан Украины за границу не существует, а в принятии решения о авиарейсов МИД выполняет только функцию коммуникатора.

Отметим, что правозащитники уже заявляли о том, что ограничения на выезд из Украины незаконны, а подобная практика нарушает Конституцию Украины, которая гарантинует право гражданина свободно покинуть свою страну за исключением некоторых ограничений, установленных законом.

При этом, в апреле в парламенте был зарегистрирован законопроект о защите населения от распространения инфекционных болезней (рабочий номер 3321), в случае принятия которого, правительство на время карантина получит право запрещать выезд граждан за границу. А премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в условиях пандемии украинские заробитчане смогут отправиться на зароботки только в случае легального трудоустройства на срок от трех месяцев, соблюдения социальных гарантий и условий труда.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что украинцы обращаются к властям за помощью с организацией чартеров за рубеж, но получить ее не смогут.