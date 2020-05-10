Крепкие объятия Родины. Почему ограничения на выезд из Украины незаконны

Украина повесила замок на свои границы и не спешит их открывать, тем самым лишая своих граждан права на свободное перемещение. Если такая политика запретов будет продолжаться, Украине придется платить компенсации по решению международных инстанций.

"Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Вы нам очень нужны… Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой. Мы ждем вас. Сувениров из-за границы не нужно", – произнес Владимир Зеленский 20 мая прошлого года в своей инаугурационной речи.

Возвращение заробитчан в Украину – один из важных пунктов в стратегии шестого президента. Он говорил об этом во время предвыборной кампании, в день вступления в должность и в нескольких видеообращениях в течение года, в том числе в период пандемии коронавируса.

"Мы должны сделать все и удержать этих людей", – сказал Зеленский 1 апреля после того, как в страну приехали сотни тысяч заробитчан. Президент пообещал развивать инфраструктурные проекты и создавать для них рабочие места. Правда, обещанная после зарплата на строительстве дорог – 6-8 тыс. грн, заробитчан вряд ли устроит. В Европе украинцы в месяц получают в три раза больше.

История ограничений для заробитчан

Действительно, в Украину в связи с эпидемией коронавируса вернулись, по разным оценкам, от 600 тыс. до 2 млн трудовых мигрантов. Но большинство из них только на время – многие уже вскоре стали искать для себя вакансии в Европе. А страны, которым не хватало рабочих рук, планировать – как безопасно привезти работников на свои поля, фермы, строительные площадки.

Например, решили организовывать чартерные рейсы. Одной из первых стран применила такую практику Германия, организовав серию таких с трудовыми мигрантами из Румынии. Всего до конца мая немцы готовы принять 80 тыс. румын.

Британцы, финны и эстонцы взялись организовывать рейсы для сезонных работников из Украины. Несколько рейсов вылетели в Европу, другие в конце апреля заблокировало украинское правительство. По какой причине – сразу понять было сложно. То, что происходило на государственном уровне, напоминало сюжет басни Леонида Глибова "Лебедь, рак и щука".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил: разрешать выезд за границу для украинских трудовых мигрантов на фоне пандемии "нелогично" – Украина организовывать чартеры не будет.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснял: "Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы" и готово помочь с организацией рейсов для заробитчан в случае их легального трудоустройства, но при некоторых условиях. Среди них: легальное трудоустройство на срок от трех месяцев, соблюдение социальных гарантий и условий труда.

Подобные противоречивые высказывания членов правительства эксперты называют "коммуникационным провалом". Тем более что на тот момент Украина еще не проводила переговоров с европейскими партнерами, а просто вела политику запретов.

Советник вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дарья Гайдай объясняет: "Запрета на выезд никогда не было и нет, а лишь ограничения транспортного сообщения, введенные в связи с желанием предотвратить распространение коронавируса. Сегодня происходит организация выезда сезонных работников".

"Мы столкнулись с дилеммой, актуальной для разных сфер: как обеспечить баланс между безопасностью и жизнью в рамках этих ограничений. В данном случае речь идет о безопасности сезонных работников: мы должны думать, как они могут безопасно передвигаться по миру и вернутся в страну, – говорит Гайдай. – Поэтому был создан координационный механизм для переговоров по этому вопросу с правительствами иностранных государств, который возглавил вице-премьер Вадим Пристайко".

Гайдай уверяет: достигнуты договоренности с правительством Финляндии, обрабатываются запросы от Австрии, Дании и Норвегии. Она настаивает: правительства иностранных государств с пониманием отнеслись к позиции Украины – "сезонная миграция – это тоже угроза эпидемиологической ситуации в их государствах".

"Речь идет не о сотнях наших граждан, а о тысячах. А бесконтрольное перемещение – это опасность", – говорит она.

Ну а 9 мая еще одно мнение о выезде заробитчан высказал Владимир Зеленский, назвав несколько условий: "Мы никому ничего не блокируем ... Мы объяснили, что, когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять ... Мы отпускаем граждан на эти работы при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум три месяца работы", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что "когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой – мы можем быть уверены, что если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу".

Экономические последствия запрета на выезд

"На самом деле украинское правительство неправомерно ставит условия иностранным работодателям об условиях труда украинцев. И об этом говорят в ЕС", – отмечает Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Он констатирует: трудовую миграцию остановить искусственно невозможно, а "люди страдают от неэффективной государственной опеки и регламентации".

"В украинском обществе речь не может идти о том, что правительство будет решать за украинцев, что им делать, где работать, куда ехать или нет, – продолжает эксперт. – Если украинец хочет ехать работать за границу, то это его личный выбор, который должно уважать государство. Если правительство считает целесообразным, то должно установить четкие правила игры в рамках закона, и не менять их постоянно. Важно либерализовать украинскую экономику – предоставить максимальную свободу и льготы тем, кто сам для себя организовывает рабочие места, потому что такие люди кормят не только себя, но и свои семьи, а еще переводят валюту в Украину. А пока украинцы получили четкий сигнал: их права власть не уважает, а их желаниями пренебрегает".

По оценкам экспертов, денежные переводы в Украину трудовых мигрантов составляют важную часть валюты, которая приходит в страну. Так, в Нацбанке говорят: в прошлом году заробитчане перевели в Украину $12 млрд. Данные МВФ – больше $16 млрд.

"В любом случае, эта сумма существенная. Она составляет 8% от ВВП, – говорит Евгений Степанюк, эксперт по денежно-кредитной политики секретариата совета Национального банка Украины. – Если мы посмотрим на данные 2018 года, когда валютные резервы Нацбанка выросли до рекордного уровня за последние пять лет, то заметим – не в последнюю очередь благодаря переводам трудовых мигрантов. То есть валюта, которая приходила в страну от заробитчан и продавалась, оказывалась в резервах Нацбанка".

Степанюк прогнозирует, что в текущем году в связи с карантином цифры по переводам будут гораздо скромнее – вполовину меньше.

"Но все равно большая сумма. Деньги Украине необходимы в условиях экономического кризиса", – говорит он. И напоминает: если люди, которые раньше были на заработках, останутся в Украине, значительно увеличится процент безработицы – до 18%: Украина не сможет создать достаточное количество рабочих мест.

Поэтому государству лучше думать не как ограничивать выезд людей из Украины, а сделать безопасным их въезд: организовать тестирование на коронавирус всех, кто возвращается в нашу страну.

Право на компенсацию для заробитчан

"Правительство видит страну как такой себе "интернат для людей с ограниченными возможностями", в котором министры – "воспитатели" и должны запрещать все на всякий случай, чтобы их подопечные не навредили себе. Потому что если следовать логике правительства, то оно решило запрещать выезд заробитчанам вне зависимости, есть ли у них медицинская страховка", – описывает ситуацию глава "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук.

Председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров сравнивает украинцев с жителями зоопарка – ручными животными.

"Правительство решило, что может к нам так относиться. Государство, как в конце 1980-х, когда для выезда за границу надо было получать специальное разрешение, думает, что может запретить выезжать, поставить условия, и это нормально. Последствия будут плачевными. Такие действия приведут к тому, что люди поедут не только на временные работы, но и навсегда. Они не захотят жить в стране, где государство решает – задержать или нет, работать или нет", – говорит он.

Правозащитники настаивают: ни одно из правительственных заявлений не имеет ничего общего с правами и свободами человека. В соответствии с Конституцией государство должно гарантировать право гражданина свободно покинуть свою страну, за исключением некоторых ограничений, установленных законом.

"Никто не может не пустить гражданина Украины в страну, даже если по эпидемическим показаниям ситуация в ней признана опасной, – говорит Максим Буткевич, координатор проекта "Без границ". – Соответствующие органы могут лишь предупреждать, что в случае чего, Украина не сможет помочь".

Он настаивает: любое ограничение на выезд или на возврат домой – это нарушение законодательства, украинского и международного.

Результатами такого нарушения могут быть иски в Европейский суд по правам человека. "Проанализировав практику ЕСПЧ, можно предположить: дела не будут выигрышными для Украины, ей придется платить компенсации", – уверен Буткевич.

Кстати, о законах. В апреле в парламенте был зарегистрирован законопроект о защите населения от распространения инфекционных болезней (рабочий номер 3321). "В случае его принятия в нынешней редакции правительство на время карантина получит право запрещать выезд граждан Украины за границу", – отмечает Александра Матвийчук.

Очевидно, сегодня правительство понимает, что допустило некоторые ошибки в ситуации с заробитчанами. Но при этом никто не говорит, что они не будут повторяться в будущем. Никто не гарантирует, что завтра ограничения не коснутся других групп населения. Например, туристов, которые захотят полететь на отдых в безопасные страны, в том числе чартерами. Более того, уже приходится слышать, мол, пусть они потратят деньги в Украине, а не за ее пределами.