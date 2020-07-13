В НБУ надеются на массовый запуск ипотеки в конце года

Об этом она рассказала в интервью Интерфакс-Украина.

Надежные заемщики, по словам руководителя Нацбанка, смогут брать кредиты на жилье под 10% годовых. А ипотека, в свою очередь, "подтянет дополнительные смежные отрасли, которые тоже нуждаются в дополнительной подкредитовке".

"Дожать" банковскую систему и запустить программу ипотечного кредитования под 10% обещал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в мае. "Мы додавим банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень очень независимая... – сказал тогда глава государства. – В ближайшее время в Украине впервые за много лет у нас будет ипотека для каждого гражданина Украины под 10%".

Неделю назад государственный Ощадбанк сообщил, что выдает ипотеку под 9,99% определенным категориям граждан – госслужащим и силовикам (сотрудникам Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям). Ранее программу льготного жилищного кредитования под 10% анонсировал государственный Приватбанк.

Екатерина Рожкова, однако, говорит, что к изменениям банки должны прийти "качественным, а не административным путем". Условие одно – сохранение в Украине макроэкономической стабильности.

Сегодня, 13 июля, Нацбанк поднял официальный курс доллара до 26,9595 грн.