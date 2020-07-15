Идеальные управители. Фокус представил рейтинг 39 лучших топ-менеджеров 2020 года
На первом этапе редакция Фокуса определила самые значимые для украинской экономики рынки по их вкладу в ВВП страны и объединили некоторые из них, получив в итоге 13 секторов: аграрный, финансовый, промышленность, нефте- и газодобыча, IT, ретейл, пищепром, строительство и девелопмент, фармацевтика, авторынок, транспорт и инфраструктура, телеком, алкорынок.
На втором этапе Фокус опросил около 100 отраслевых экспертов, аналитиков и участников рынков. Среди них: Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU; Александр Мартыненко, глава департамента группы ICU по корпоративному анализу; Катерина Скибская, генеральный директор DOPOMOGA Ukraine, компания ANCOR Ukraine; Инна Звягинцева, аналитик инвесткомпании Adamant Capital; Марина Сапрыкина, руководитель центра "Развитие корпоративной социальной ответственности"; Игорь Дикий, директор корпоративного департамента рейтингового агентства IBI-Raring; Владимир Саенко, партнер Sayenko Kharenko; Владимир Стецик, вице-президент по бизнес-образованию "Киевской школы экономики"; Олег Бойчук и Юрий Котляров, партнеры ЮФ "Астерс"; Анжелика Левицкая и Виктория Подворчанская, советники ЮФ "Астерс"; Андрей Жук, председатель правления Ассоциации ретейлеров Украины, компания Arricano Real Estate; экономист Игорь Гарбарук; Дмитрий Васильев и Александр Попов, основатели архитектурного бюро "АРХИМАТИКА"; Роман Белик и Богдан Серотюк, совладельцы и партнеры инвестиционной компании InCo home; Сергей Пилипенко, гендиректор ПСГ "Ковальська"; Дарья Беда, руководитель по развитию проектов компании Citex Development.
Большинство экспертов свои баллы пожелали выставлять анонимно.
Баллы выставляла также редакция Фокуса.
Респонденты называли самых эффективных, по их мнению, управленцев и объясняли, почему именно их считают достойными звания лучшего топ-менеджера в своей отрасли в минувшем году.
Рейтинг 39 лучших топ-менеджеров Украины:
Аграрный сектор
- Андрей Веревский (основатель агрохолдинга "Кернел", председатель совета директоров)
- Виктор Иванчик (генеральный директор, основатель агропромхолдинга "Астарта-Киев")
- Юрий Косюк (основатель и генеральный директор агроиндустриального холдинга МХП)
Промышленность
- Юрий Рыженков (генеральный директор группы "Метинвест")
- Мауро Лонгобардо (генеральный директор металлургического комбината ArcelorMittal)
- Фади Храйбе (генеральный директор "Интерпайп")
IT
- Юрий Антонюк (вице-президент, глава компании EPAM CEE)
- Тарас Кицмей (соучредитель и член Совета директоров компании SoftServe)
- Игорь Беда (старший вице-президент, управляющий директор GlobalLogic в Центральной и Восточной Европе)
Нефтегаз и энергетика
- Андрей Коболев (председатель правления "Нафтогаза Украины")
- Дмитрий Сахарук (генеральный директор ДТЭК Энерго)
- Олег Никоноров (директор Региональной газовой компании)
Ретейл
- Владимир Костельман (совладелец и президент Fozzy Group)
- Вера Витинская (генеральный директор компании Eldorado)
- Виталий Антонов (основатель ОККО Group, президент "Концерна Галнафтогаз" (сеть АЗК ОККО)
Недвижимость
- Игорь Никонов (основатель компании KAN Development)
- Василий Хмельницкий (основатель инвестиционной группы UFuture)
- Игорь Кушнир (председатель правления — президент ЧАО "ХК "КИЕВГОРСТРОЙ")
Финансы
- Александр Писарук (председатель правления Райффайзен Банка Аваль)
- Кирилл Шевченко (председатель правления Укргазбанка)
- Сергей Черненко (председатель Правления АТ "ПУМБ")
Транспорт и логистика
- Алексей Вадатурский (генеральный директор компании "Нибулон")
- Александр Бульба (генеральный директор компании "Нова пошта")
- Виталий Дятленко (основатель Uklon)
Авто
- Юкичи Маруяма (генеральный директор "Тойота-Украина")
- Франсуа Мариот (председатель правления "Рено Украина")
- Дамьен Мартан-Кошер (генеральный директор "Пежо Ситроен Украина")
Фармацевтика
- Владимир Костюк (исполнительный директор компании "Фармак")
- Андрей Обризан (генеральный директор компании "Дарница")
- Йенс Беренс (бывший генеральный директор фармацевтической компании Bayer Ukraine)
Пищепром
- Камран Искандаров (генеральный директор компании "Кока-Кола Украина")
- Алессандро Дзанелли (генеральный директор компании Nestlе в Украине и Молдове)
- Вячеслав Москалевский (президент корпорации Roshen)
Алко
- Дмитрий Шпаков (CEO AB InBev Efes )
- Евгений Шевченко (генеральный директор Carlsberg Ukraine)
- Анатолий Корчинский (генеральный директор Bayadera Group)
Телекоммуникации
- Александр Комаров (президент компании "Киевстар")
- Михаил Шелемба (генеральный директор компании "Датагруп")
- Ольга Устинова (генеральный директор компании "Vodafone Украина")
С полной версией рейтига 39 лучших топ-менеджеров Украины можно ознакомиться на сайте Focus.ua.