Идеальные управители. Фокус представил рейтинг 39 лучших топ-менеджеров 2020 года

На первом этапе редакция Фокуса определила самые значимые для украинской экономики рынки по их вкладу в ВВП страны и объединили некоторые из них, получив в итоге 13 секторов: аграрный, финансовый, промышленность, нефте- и газодобыча, IT, ретейл, пищепром, строительство и девелопмент, фармацевтика, авторынок, транспорт и инфраструктура, телеком, алкорынок.

На втором этапе Фокус опросил около 100 отраслевых экспертов, аналитиков и участников рынков. Среди них: Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU; Александр Мартыненко, глава департамента группы ICU по корпоративному анализу; Катерина Скибская, генеральный директор DOPOMOGA Ukraine, компания ANCOR Ukraine; Инна Звягинцева, аналитик инвесткомпании Adamant Capital; Марина Сапрыкина, руководитель центра "Развитие корпоративной социальной ответственности"; Игорь Дикий, директор корпоративного департамента рейтингового агентства IBI-Raring; Владимир Саенко, партнер Sayenko Kharenko; Владимир Стецик, вице-президент по бизнес-образованию "Киевской школы экономики"; Олег Бойчук и Юрий Котляров, партнеры ЮФ "Астерс"; Анжелика Левицкая и Виктория Подворчанская, советники ЮФ "Астерс"; Андрей Жук, председатель правления Ассоциации ретейлеров Украины, компания Arricano Real Estate; экономист Игорь Гарбарук; Дмитрий Васильев и Александр Попов, основатели архитектурного бюро "АРХИМАТИКА"; Роман Белик и Богдан Серотюк, совладельцы и партнеры инвестиционной компании InCo home; Сергей Пилипенко, гендиректор ПСГ "Ковальська"; Дарья Беда, руководитель по развитию проектов компании Citex Development.

Большинство экспертов свои баллы пожелали выставлять анонимно.

Баллы выставляла также редакция Фокуса.

Респонденты называли самых эффективных, по их мнению, управленцев и объясняли, почему именно их считают достойными звания лучшего топ-менеджера в своей отрасли в минувшем году.

Аграрный сектор

Андрей Веревский (основатель агрохолдинга "Кернел", председатель совета директоров)

Виктор Иванчик (генеральный директор, основатель агропромхолдинга "Астарта-Киев")

Юрий Косюк (основатель и генеральный директор агроиндустриального холдинга МХП)

Промышленность

Юрий Рыженков (генеральный директор группы "Метинвест")

Мауро Лонгобардо (генеральный директор металлургического комбината ArcelorMittal)

Фади Храйбе (генеральный директор "Интерпайп")

IT

Юрий Антонюк (вице-президент, глава компании EPAM CEE)

Тарас Кицмей (соучредитель и член Совета директоров компании SoftServe)

Игорь Беда (старший вице-президент, управляющий директор GlobalLogic в Центральной и Восточной Европе)

Нефтегаз и энергетика

Андрей Коболев (председатель правления "Нафтогаза Украины")

Дмитрий Сахарук (генеральный директор ДТЭК Энерго)

Олег Никоноров (директор Региональной газовой компании)

Ретейл

Владимир Костельман (совладелец и президент Fozzy Group)

Вера Витинская (генеральный директор компании Eldorado)

Виталий Антонов (основатель ОККО Group, президент "Концерна Галнафтогаз" (сеть АЗК ОККО)

Недвижимость

Игорь Никонов (основатель компании KAN Development)

Василий Хмельницкий (основатель инвестиционной группы UFuture)

Игорь Кушнир (председатель правления — президент ЧАО "ХК "КИЕВГОРСТРОЙ")

Финансы

Александр Писарук (председатель правления Райффайзен Банка Аваль)

Кирилл Шевченко (председатель правления Укргазбанка)

Сергей Черненко (председатель Правления АТ "ПУМБ")

Транспорт и логистика

Алексей Вадатурский (генеральный директор компании "Нибулон")

Александр Бульба (генеральный директор компании "Нова пошта")

Виталий Дятленко (основатель Uklon)

Авто

Юкичи Маруяма (генеральный директор "Тойота-Украина")

Франсуа Мариот (председатель правления "Рено Украина")

Дамьен Мартан-Кошер (генеральный директор "Пежо Ситроен Украина")

Фармацевтика

Владимир Костюк (исполнительный директор компании "Фармак")

Андрей Обризан (генеральный директор компании "Дарница")

Йенс Беренс (бывший генеральный директор фармацевтической компании Bayer Ukraine)

Пищепром

Камран Искандаров (генеральный директор компании "Кока-Кола Украина")

Алессандро Дзанелли (генеральный директор компании Nestlе в Украине и Молдове)

Вячеслав Москалевский (президент корпорации Roshen)

Алко

Дмитрий Шпаков (CEO AB InBev Efes )

Евгений Шевченко (генеральный директор Carlsberg Ukraine)

Анатолий Корчинский (генеральный директор Bayadera Group)

Телекоммуникации

Александр Комаров (президент компании "Киевстар")

Михаил Шелемба (генеральный директор компании "Датагруп")

Ольга Устинова (генеральный директор компании "Vodafone Украина")

С полной версией рейтига 39 лучших топ-менеджеров Украины можно ознакомиться на сайте Focus.ua.