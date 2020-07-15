Отель "Днепр" в Киеве продали почти в 14 раз дороже стартовой цены

Торги в системе "Прозорро" по приватизации столичного отеля "Днепр" закончились с результатом 1,11 млрд грн. Такую цену предложила компания "Смартленд".

Участников торгов назвал в телеграм-канале экс-нардеп Сергей Лещенко.

Второе место заняла "Инвестиционная украинская группа", предложившая на 111,11 грн меньше. Третье место у "Цитадель Девелопмент" с ценой 1,05 млрд грн.

Стартовая цена торгов составляла 81 млн грн. Торги велись в прямом эфире на YouTube-канале ProZorro.Продажи.

Для приватизации отель был передан из Государственного управления делами президента в Фонд госимущества (ФГИ).

Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко сообщил, что победитель обязан пройти проверку на "добродетельность" средств, после чего подписывается договор.

Победитель имеет 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае начисляется пеня, а после двух месяцев результаты торгов отменяются.

В ФГИ назвали ключевые условия для нового владельца отеля:

сохранение отеля, в нем должно быть не менее 100 номеров, уровня не менее четырех звезд;

сохранение коллектива без уменьшения зарплаты минимум в течение полугода;

погашение дебиторской задолженности, в том числе по зарплате, не позднее, чем за полгода с даты перехода права собственности;

сохранение в названии слова "Дніпро" (Dnipro).

Комментируя результаты торгов, президент Владимир Зеленский написал, что благодаря продаже государственного пакета акций на открытом аукционе через электронную систему "ProZorro.Продажи" Украина получила лучшую цену за свое имущество. Все эти средства будут направлены в государственный бюджет. "Это еще один пример того, как диджитализация и открытость приносят пользу государству и преодолевают коррупцию", – считает президент.

Напомним, 30 марта Сенниченко сообщил, что Фонд госимущества приостанавливает большую приватизацию. "В условиях мировой экономической турбулентности воздерживаемся от выставления на аукционы объекты большой приватизации и госпредприятия", – написал он.