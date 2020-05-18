"Центрэнерго" нужно очистить от долгов и приватизировать, – Минэнерго
2020-05-18 17:51:09
"Практика показывает, что государство у нас часто неэффективный управленец", – считает руководитель Минэнерго Ольга Буславец
"Центрэнерго" нужно приватизировать на торгах. Но до этого Фонд госимущества, в управлении которого сейчас находится компания, должен очистить ее от долгов.
Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказала и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец.
"Я считаю, что нужно приватизировать "Центрэнерго" на прозрачных торгах с привлекательным кейсом... Практика показывает, что государство у нас часто неэффективный управленец", – говорит Буславец.
"Вы знаете, что акции компании у Фонда госимущества и, честно говоря, это никогда не способствовало эффективному управлению. Либо компания находится в отраслевом управлении, либо происходит то, что мы наблюдаем на протяжении последних лет", – отметила также она.
Также руководитель Минэнерго добавила, что руководство ФГИУ должно очистить компанию от долгов и принять все необходимые меры для минимизации какого-либо негативного влияния на оценку предприятия перед приватизацией.
Как ранее сообщал Фокус:
- По словам замглавы ОП Юлии Ковалив, приватизацию Центрэнерго могут провести в течение ближайших двух лет.
- 16 октября Северный апелляционный хозсуд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов Центрэнерго на решение Хозсуда Киева по закрытию дела о банкротстве предприятия и тем самым разблокировал приватизацию предприятия.
- 3 октября Рада приняла закон #1054-1 который позволяет приватизацию всех предприятий, кроме стратегических.
- 5 ноября президент Владимир Зеленский поручил главе Минэкономики Тимофею Милованову начать подготовку к масштабной приватизации украинских предприятий.