Директор Фонда госимщуества: О Центрэнерго, ОПЗ и Тубоатоме можно написать детектив

Дмитрий Сенченко сейчас не готов говорить о подготовке к приватизации этих предприятий

Сейчас для большой приватизации утвержден 21 объект. Об этом в интервью Фокусу рассказал директор фонда госимущества Дмитрий Сенченко.

При этом о готовности к приватизации Центрэнерго, Одесского припортового завода и Турбоатома он не готов говорить.

"О каждом из этих предприятий можно написать детектив, поэтому подробно обсуждать все истории я пока не готов. Там годами выстраивались цепочки с десятками офшорных компаний, там сложная дебиторская задолженность, там все по три раза заложено и перезаложено друг другу", – рассказал Сенченко.

Всего, по его словам, в очереди на приватизацию находятся около 500 объектов, однако значительную часть из них еще нужно принять в управление ФГИ.

"Сегодня в собственности государства — 3,7 тыс. предприятий. Из них 1,3 тыс. нужно ликвидировать. К приватизации будут готовиться порядка 1 тыс. Ошибочно думать, что все предприятия — в управлении Фонда. На данный момент ими управляют около 60 органов центральной власти. Сейчас начат процесс передачи этих предприятий в ФГИ. До конца года мы примем 500 предприятий для последующей приватизации", – рассказал глава фонда.

Как ранее сообщал Фокус:

По словам замглавы Офиса президента Юлии Ковалив, приватизацию Центрэнерго могут провести в течение ближайших двух лет. 16 октября Северный апелляционный хозсуд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов Центрэнерго на решение Хозсуда Киева по закрытию дела о банкротстве предприятия и тем самым разблокировал приватизацию предприятия.

3 октября Рада приняла закон #1054-1 который позволяет приватизацию всех предприятий, кроме стратегических.