Торги на миллиарды. Почему подал в отставку Дмитрий Сенниченко и что будет с Большой приватизацией

Почему подал в отставку глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, как при нем изменилась приватизация и каковы перспективы государства дорого продать ненужное ему имущество.

Приватизация продолжается, однако руководить процессом теперь будет другой менеджер. 16 ноября стало известно об отставке главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. По информации СМИ, причина — спорная приватизация "Первого киевского машиностроительного завода", более известного как "Большевик". Его продали за 1,43 млрд грн без особых признаков конкурентной борьбы.

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В этом аукционе участвовало только три компании, победителем стал консорциум при участии бизнесмена Василия Хмельницкого, основателя группы UFuture, Алексея Баранова, владельца компании "А-девелопмент", и Андрея Иванова, совладельца UDP. После окончания торгов в адрес Сенниченко полетели обвинения в неконкурентной продаже привлекательного объекта по заниженной цене. Якобы 35 га вблизи центра столицы должны стоить чуть ли не в разы дороже.

Перезапуск системы. Почему ушел в отставку Дмитрий Сенниченко

На отчетной конференции 18 ноября уволившийся глава ФГИ рассказал о своих достижениях на посту. В их числе — повышение прозрачности работы фонда, ради чего вместо газеты "Ведомости приватизации", которая выпускалась в 50 экземплярах на всю страну, запустили сайт privatization.gov.ua. На нем теперь в открытом доступе находится подробная информация обо всех объектах приватизации, независимо от их качества и размера.

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Второе важное изменение — повышение конкуренции на аукционах, где среднее количество участников за два года увеличилось с 2,2 до 4,8. Такое оживление интереса стимулирует рост стоимости госимущества. Если до 2020 года среднее повышение цены в ходе аукционов составляло 20%, то, по словам Дмитрия Сенниченко, сегодня превысило 100%. Впрочем, все зависит от объекта. Цена на тот же "Большевик" во время торгов выросла всего на 2,9%.

По мнению Дмитрия Чурина, директора аналитического департамента ИК Eavex Capital, Сенниченко квалифицированно руководил фондом, показав принципиальность во многих спорных моментах в управлении госимуществом.

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"Он был неудобным для очень многих. Главное, чтобы после ухода с должности к этому руководителю органа государственной исполнительной власти не было вопросов со стороны общества и правоохранительных органов", — считает Виталий Ломакович, председатель правления Growford Institute.

Работать Сенниченко приходилось в напряженной обстановке.

"Заинтересованные стороны расставляют своих людей на должности, блокируют процессы в судах и через контролируемых чиновников и депутатов способствуют давлению со стороны правоохранителей, — продолжает Богдан Прохоров, экономист ЦЭС. — Поэтому для ФГИ было важно иметь "крышу" в виде поддержки президента. Многие вопросы продвигались только благодаря вмешательству Зеленского. Но Сенниченко не мог каждый раз, когда госорганы затягивают или блокируют решения, обращаться к главе государства". Собеседник Фокуса предполагает, что сейчас эта "крыша", образно говоря, дала течь.

Впрочем, в беспристрастности Сенниченко многие сомневаются. Эксперты в этой сфере на условиях анонимности в разговоре с Фокусом говорят, что некоторые факты свидетельствуют о том, что руководство фонда знало и допускало злоупотребления с управлением госимуществом, в том числе закрывало глаза на "смотрящих" от крупного бизнеса, которые "сидят" на некоторых объектах.

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"На счету ФГИ — доведение до убыточности находящихся в его ведении госпредприятий, ненадлежащая подготовка ОГХК к продаже, коррупция на госпредприятиях, очередная остановка ОПЗ и сохранение коррупционных схем на закупках сырья и продаже готовой продукции этого завода", — перечисляет провалы фонда и его руководителя Агия Загребельская, основательница "Лиги антитраста" .

В числе достижений ФГИ за прошедшие два года Сенниченко называет запуск в Украине большой приватизации, которая стояла на паузе 16 лет с момента продажи Криворожстали международному инвестору. Первым крупным объектом был отель "Дніпро", проданный летом 2020 года за 1,1 млрд грн. Более чем через год "Большая приватизация" вернулась — продали "Большевик". По словам Сенниченко, вырученные за завод 1,43 млрд грн соответствуют рыночной цене с учетом долгов и проблем объекта.

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Следующий крупный объект, который могут приватизировать, — Объединенная горно-химическая компания (ОГХК). Ни первый, ни второй аукционы по ее продаже не состоялись, поскольку к каждому из них допустили только по одному участнику. Следующие торги намечены на 20 декабря 2021 года. По словам Сенниченко, в ФГИ обратились несколько международных компаний, желающих участвовать в аукционе. Правда, их окончательное решение зависит от того, предоставит ли правительство дополнительные гарантии, о которых просят инвесторы. По мнению Богдана Прохорова, вероятность успешного проведения аукциона с третьей попытки низкая. Ведь до декабря инвестиционный климат в стране вряд ли улучшится. Словом, торги по этой компании, скорее всего, перенесут на 2022 год. При успешном аукционе госбюджет может выручить порядка 4 млрд грн.

[ + – ] Как в Украине выполняется план по приватизации государственной собственности Фото: Людмила Лысак (инфографика)

План приватизации в Украине не выполняется. Эксперты фиксируют лишь незначительные успехи в этой сфере. Так, Виталий Ломакович отмечает, что на фоне коронакризиса план поступлений от продажи гос­объектов в 2020 году сократили с 12 млрд грн до 0,5 млрд грн из-за запрета проводить большую приватизацию. Однако в бюджет поступило 2,2 млрд грн за счет малой и средней приватизации, что в четыре раза больше, чем в докарантинном 2019 году. "Это произошло благодаря тому, что фонд создал удобную платформу по принципу маркетплейса с виртуальными комнатами данных, где опубликована необходимая информация, а аукционы малой приватизации для объектов с балансовой стоимостью до 250 млн грн проходят онлайн. Это современно и круто", — считает Ломакович.

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По мнению Дмитрия Чурина, механизм продажи небольших объектов госсобственности в ходе прозрачных аукционов на платформе Prozorro. Продажи позволяет честнее подходить к вопросу отчуждения госимущества и получать за него справедливую цену. Отдельно Чурин отмечает успехи фонда в приватизации спиртовых заводов, когда на аукционы допустили много участников, которые активно торговались и в итоге платили цену в разы выше стартовой. Кроме того, интересными для инвесторов оказались Одессавинпром, ранее упомянутый отель "Дніпро", а также предприятие "Киевпассервис", включающее автостанции в Киеве и области.

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"Если в 2019 году от приватизации в госбюджет поступило 550 млн грн, то в 2020-м — 2,25 млрд грн. В 2021 году ожидается 5,5 млрд грн по результатам успешных аукционов", — говорит Ломакович. То есть результативность ФГИ растет.

"Здесь отражаются оптимистичный взгляд на развитие государства и надежды на привлечение крупных транснациональных инвесторов. Но пока они с осторожностью рассматривают участие в приватизации в Украине, а продажа знаковых для страны госпредприятий из года в год откладывается до лучших времен", — комментирует ситуацию Дмитрий Чурин. Впрочем, истинной причиной неадекватных ожиданий от приватизации может быть манипулирование показателями госбюджета.

"Правительству выгодно заложить в бюджет эти 17 млрд грн, чтобы иметь определенный "запас", например, для включения депутатских прихотей во второе чтение. А поскольку приватизацией занимается ФГИ, правительство не несет ответственности за выполнение таких планов", — объясняет Богдан Прохоров.

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В свою очередь Алексей Амфитеатров, директор рейтингового агентства IBI-Rating, и вовсе считает, что доходы от приватизации включать в проект госбюджета не нужно, поскольку главная смета страны должна наполняться за счет налогов и сборов.

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В стране еще есть что продавать, поэтому у фонда большие планы. Правда, на их выполнение будут влиять чиновники и крупные бизнесмены.

"В Украине осталось около 1,5 тыс. предприятий, которые можно приватизировать, но около тысячи из них не интересны инвесторам. Остальные 500 привлекательны, вопрос их приватизации находится исключительно в политической плоскости, то есть зависит от определенных групп влияния", — говорит Дмитрий Куцевол, партнер АО "Ассирия".

[ + – ] Какие объекты Большой приватизации выставлены на продажу и их возможная цена Фото: Людмила Лысак (инфографика)

По мнению Алексея Амфитеатрова, отставка Сенниченко не повлияет на реализацию плана приватизации в 2022 году, если только новый руководитель не остановит процесс. Как отмечает Богдан Прохоров, результаты также зависят от того, останется ли на должности Тарас Елейко, замглавы ФГИ, ответственный за приватизацию.

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В следующем году эксперты ожидают несколько крупных продаж. Так, Дмитрий Чурин надеется, что во второй половине 2022-го ФГИ найдет стратегического международного инвестора для "Центрэнерго". А вот в скорой приватизации "Турбоатома", сменившего название на "Украинские энергетические машины", собеседник Фокуса сомневается. "Ходили слухи, что компанию хотела купить немецкая корпорация Siemens AG, но никаких реальных шагов для приватизации "Турбоатома" не сделано. Есть ощущение, что государство не готово по тем или иным причинам приватизировать этот актив", — заключает Чурин.

По мнению Амфитеатрова, результаты приватизации в 2022-м зависят также от того, как к ней подготовят предприятия. В следующем году, по словам Прохорова, может завершиться подготовка к приватизации ОПЗ и "Президент-Отеля". Однако оба объекта проблемные. "Привлекательность ОПЗ снижается из-за роста цен на газ. А "Президент-Отель" до 2034 года находится в аренде у компании "Квадр", — уточняет собеседник Фокуса. Кроме того, чтобы продать многие другие активы государства, фонд должен добиться от десятков госорганов передачи непрофильных активов, а для этого нужны люди, способные на смелые и неангажированные политические решения.